Joe Biden eleito 46° Presidente dos Estados Unidos

Joe Biden é o novo Presidente dos EUA, avançam vários órgão de comunicação norte-americanos. O democrata garantiu a maioria dos votos no estado da Pensilvânia.

CNN, agência norte-americana Associated Presse o jornal New York Times também dão a conquista de mais de 270 votos do colégio eleitoral.

Joe Biden venceu este sábado a corrida à Casa Branca frente ao actual Presidente Donald Trump, avançam vários órgãos de comunicação norte-americanos.

Uma vitória que marca uma reviravolta histórica para a América e para o mundo depois de quatro de ruptura sob presidência do republicanos Donald trump.

Após quatro dias de suspense, o candidato democrata e antigo vice-Presidente de Barack Obama é dado como vencedor com distância miníma de 273 grandes eleitores graças à viragem do estado chave da Pensilvânia, escrevem a CNN, AP e New York Times.

Aguarda-se uma declaração iminente do Presidente cessante. Donald Trump que tem alegado fraude sem nunca apresentar provas reconhecidas pela justiça.

Numa altura em que se contabilizam os votos da Geórgia, Arizona, Nevada e Carolina do Norte.

Em comunicado, Donald Trump acusa Joe Biden de se precipitar ao se apresentar falsamente como vencedor;

