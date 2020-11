Costa do Marfim/Política

Conselho Constitucional da Costa de Marfim valida reeleição de Alassane Ouattara

A reeleição do Presidente Alassane Ouattara foi validada no dia 09 de Novembro de 2020 pela Conselho Constitucional do seu país. AFP/File

Texto por: RFI 5 min

O Conselho Constitucional da Costa do Marfim validou nesta segunda-feira a reeleição do Presidente Alassane Ouattara à um terceiro controverso mandarto, pelo resultado esmagador de 94;27% dos votos; A tomada de posse de Ouattara terá lugar no mês de Dezembro. A oposição,que tinha boicotado a eleição de 31de Outubro, não reconhece a vitória eleitoral do presidente cessante, cuja candidatura ela qualificou de anti-constitucional.