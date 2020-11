Futebol: Real Madrid arrasado, FC Barcelona regressou aos triunfos

A Real Sociedad lidera o campeonato espanhol da primeira divisão de futebol com 20 pontos, enquanto o Real Madrid e o FC Barcelona contam respectivamente com 4 e 9 pontos de atraso.

No passado fim-de-semana o Real Madrid foi derrotado na deslocação ao terreno do Valencia por 4-1 enquanto o FC Barcelona venceu por 5-2 o Bétis. Os dois ‘grandes’ em Espanha estão no entanto longe dos lugares cimeiros.

Real Madrid goleado em Valencia

A história do jogo entre o Valencia e o Real Madrid poderia ter sido outra. Em casa a equipa da cidade de Valência até começou mal o encontro.

Aos 23 minutos de jogo, o avançado francês Karim Benzema abriu o marcador, colocando os madrilenos na frente do marcador.

No entanto o encontro resumiu-se depois a uma série de grandes penalidades. O árbitro apitou três contra o Real Madrid.

O Valencia não perdoou e marcou os três castigos máximos. O marcador de serviço foi o médio espanhol Carlos Soler aos 35, 54 e 63 minutos.

Além desses três golos, o Real Madrid sofreu um quarto tento apontado na própria baliza pelo defesa francês Raphaël Varane. Uma noite para esquecer para os pupilos do treinador francês Zinedine Zidane.

Com esta derrota os ‘merengues’ desceram para o quarto lugar com 16 pontos em 8 jogos, tendo um em atraso, enquanto o Valencia subiu à 11ª posição com 11 pontos.

Ansu Fati, avançado hispano-guineense do FC Barcelona. © AFP

FC Barcelona venceu, mas perdeu Ansu Fati

O FC Barcelona regressou aos triunfos e venceu por 5-2 a equipa do Bétis Sevilha. Os golos dos ‘blaugranas’ foram apontados pelo médio francês Ousmane Dembélé, pelo avançado francês Antoine Griezmann, pelo médio espanhol Pedri González e pelo avançado argentino Lionel Messi que bisou.

O Bétis Sevilha, onde actua o luso-angolano William Carvalho, marcou dois tentos pelo avançado paraguaio Tonny Sanabria e pelo avançado espanhol Loren Morón.

Um triunfo que permite aos catalães ocuparam o 10° lugar com 11 pontos, mas com dois jogos em atraso, isto enquanto o Bétis Sevilha está na 7ª posição com 12 pontos.

De notar que o FC Barcelona perdeu por lesão o avançado hispano-guineense Ansu Fati. O avançado de 18 anos foi operado ao menisco interno do joelho esquerdo e deverá ficar afastado dos relvados quatro meses. Recorde-se que Ansu Fati marcou quatro golos em sete jogos com a camisola dos ‘blaugranas’.

Real Sociedad, líder isolado

A Real Sociedad derrotou por 2-0 o Granada com golos apontados pelo defesa espanhol Nacho Monreal e pelo avançado espanhol Mikel Oyarzabal.

Um resultado que permite à Real Sociedad ocupar o primeiro lugar com 20 pontos em 9 jogos, no entanto o Atlético Madrid, que está na 3ª posição com 17 pontos, pode ultrapassar os bascos visto que têm dois jogos em atraso. Os ‘colchoneros’ venceram no passado fim-de-semana o Cádiz por 4-0 com golos do médio espanhol Marcos Llorente, pelo avançado uruguaio Luis Suárez e pelo avançado português João Félix que bisou.

Na próxima jornada o jogo grande será entre o Atlético Madrid e o FC Barcelona a 21 de Novembro, isto enquanto o Real Madrid desloca-se ao terreno do Villarreal e a Real Sociedad vai medir forças com o Cádiz.

