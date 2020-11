Futebol: Sporting CP na liderança, Benfica e FC Porto atrasam-se

Jovane Cabral (esquerda), avançado cabo-verdiano do Sporting CP, apontou um golo no triunfo por 0-4 frente ao Vitória de Guimarães.

O Sporting Clube de Portugal está na liderança do campeonato português da primeira divisão de futebol com 19 pontos, mais quatro do que o SL Benfica e mais seis do que o FC Porto.

O Sporting CP, após sete jornadas, ocupa o primeiro lugar na liga portuguesa de futebol, sendo a única equipa que ainda não perdeu nesta edição 2020/2021.

Sporting CP alargou vantagem

Os leoninos deslocaram-se ao terreno do Vitória de Guimarães e venceram por 0-4 com golos apontados pelo avançado português Nuno Santos, pelo avançado cabo-verdiano Jovane Cabral e pelo médio português Pedro Gonçalves que bisou.

De notar que Jovane Cabral entrou aos 66 minutos de jogo, tendo conseguido marcar em menos de dez minutos. O avançado cabo-verdiano de 22 anos já apontou dois golos em seis jogos com a camisola dos lisboetas.

Com este resultado o Sporting CP reforçou liderança na liga portuguesa com 19 pontos, contando com 6 triunfos e um empate que foi frente ao FC Porto (2-2). A equipa comandada pelo treinador português de 35 anos, Rúben Amorim, é a única que ainda não perdeu nesta temporada, contrariamente ao SL Benfica e ao detentor do título, o FC Porto.

O Benfica perdeu por 2-3 frente ao Sporting de Braga. © LUSA - JOSE SENA GOULAO

SL Benfica derrotado em casa

As águias estão num momento menos bom. Após a derrota na passada semana por 3-0 na deslocação ao terreno do Boavista, desta vez foi em casa, no Estádio da Luz, que os encarnados perderam por 2-3 frente ao Sporting de Braga.

Os bracarenses estiveram a vencer por 0-3 com golos do avançado português Iuri Medeiros e do defesa luso Francisco Moura que bisou.

Os lisboetas apenas reagiram nos últimos 25 minutos com dois golos do avançado suíço Haris Seferović. O avançado do Benfica até marcou um terceiro tento que foi anulado por causa de um fora-de-jogo.

Com esta derrota os encarnados ocupam o segundo lugar com o Sporting de Braga, ambos com 15 pontos.

Os jogadores do FC Porto festejam o triunfo por 3-1 frente ao Portimonense. © LUSA - MANUEL FERNANDO ARAUJO

FC Porto tenta recuperar o atraso

O FC Porto, que tem tido bons resultados na Liga dos Campeões, acumulou um certo atraso na liga portuguesa, tendo três resultados negativos: um empate e duas derrotas.

No entanto no passado fim-de-semana os dragões começaram a tentar recuperar o atraso, vencendo em casa por 3-1 o Portimonense.

A equipa algarvia abriu o marcador com um tento do avançado luso-guineense Beto, isto antes dos portuenses darem a volta ao resultado. O defesa congolês Chancel Mbemba, o avançado iraniano Mehdi Taremi e o médio português Sérgio Oliveira apontaram os tentos que deram o triunfo ao FC Porto.

Com este resultado os portistas isolaram-se no quarto lugar com 13 pontos.

Na próxima jornada, o FC Porto desloca-se ao terreno do Santa Clara, o Sporting acolhe o Moreirense, o Sporting de Braga recebe o Farense, e o Benfica desloca-se ao terreno do Marítimo.

