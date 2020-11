Covid-19: Morreu Säeb Erekat

O alto dirigente palestiniano, Säeb Erekat, que estava infectado com o coronavírus, morreu esta terça-feira, 10 de Novembro, indicou em comunicado a presidência da Palestina.

Publicidade Continuar a ler

O secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Säeb Erekat, faleceu aos 65 anos vítima de Covid-19, indicou a AFP a presidência palestiniana.

"Säeb Erekat morreu no Hospital Hadassah" em Jerusalém, onde foi internado em 18 de Outubro”, disse a fonte.

O político palestiniano tinha fibrose pulmonar e tinha sido submetido a um transplante de pulmão, em 2017 nos Estados Unidos.

Defensor de dois estados

Erekat esteve envolvido em quase todas as rondas de negociações de paz entre Israel e os palestinianos desde a histórica conferência de Madrid em 1991, quando apareceu vestido com um 'keffiyeh', símbolo do nacionalismo palestiniano.

Nas décadas seguintes, Säeb Erekat foi uma presença constante nos órgão de comunicação ocidentais, defendendo incansavelmente uma solução negociada de dois Estados para o conflito de décadas, defendeu ainda a liderança palestiniana e culpou Israel pelo fracasso em chegar a um acordo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro