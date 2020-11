Diogo Jota, ascensão fulgurante do avançado português do Liverpool

Diogo Jota, internacional português do Liverpool.

Diogo Jota, este é o nome em destaque nas últimas semanas no futebol mundial. O português que chegou durante o mercado de transferências ao Liverpool, tem impressionado pelo número de golos que tem apontado, 7 em 11 jogos.

O avançado português de 23 anos chegou ao Liverpool a troco de cerca de 45 milhões de euros proveniente do Wolverhampton.

Após três épocas no Wolverhampton, onde marcou 44 golos, Diogo Jota foi uma contratação desejada pelo treinador alemão dos ‘Reds’, Jürgen Klopp.

O internacional luso era a quarta opção na frente de ataque do clube britânico, atrás do trio formado pelo brasileiro Roberto Firmino, pelo senegalês Sadio Mané e pelo egípcio Mohamed Salah. No entanto ao longo dos jogos, o português tornou-se decisivo em frente às balizas adversárias.

O primeiro tento de Diogo Jota ocorreu a 28 de Setembro no triunfo por 3-1 dos ‘Reds’ frente ao Arsenal.

A veia goleadora alargou-se à Liga dos Campeões com um primeiro golo no triunfo por 2-0 do Liverpool frente ao Midtjylland. No entanto a exibição mais destacada pela imprensa internacional foi frente à Atalanta na liga milionária, num jogo em que Diogo Jota apontou três tentos na vitória por 0-5.

Diogo Jota é actualmente o melhor marcador da Liga dos Campeões com 4 golos, sendo que o Liverpool lidera o Grupo D com 9 pontos em 9 possíveis.

2° melhor marcador no Liverpool

No campeonato inglês, o detentor do título, os ‘Reds’, ocupa o terceiro lugar com 17 pontos, a um do líder, o Leicester.

No passado fim-de-semana o Liverpool não foi além de um empate a uma bola frente ao Manchester City. Um jogo durante o qual Diogo Jota não marcou, ele que é o segundo melhor marcador da equipa com 7 golos, atrás do egípcio Mohamed Salah que já acumula 10 tentos.

Na próxima jornada, a 21 de Novembro, os ‘Reds’ recebem o Leicester e poderão dar o salto para a liderança da Premier League, o campeonato inglês de futebol.

Diogo Jota, avançado da Selecção Portuguesa. © LUSA - JOSÉ SENA GOULÃO

Melhor marcador da Liga das Nações

Após quatro jornadas realizadas no Grupo 3 da fase de grupos da Liga das Nações europeias, Diogo Jota é o melhor marcador de Portugal com três golos apontados, isto enquanto Cristiano Ronaldo marcou dois tentos.

O avançado português, que nasceu em Massarelos, um bairro da cidade do Porto, estreou-se com a Selecção das Quinas a 14 de Novembro de 2019, há um ano, frente à Lituânia, num jogo a contar para o apuramento para o Euro 2020, adiado para 2021, que Portugal venceu por 6-0.

Desde então tem sido uma presença assídua nas convocatórias de Fernando Santos. O primeiro golo foi a 5 de Setembro no triunfo por 4-1 frente à Croácia. No derradeira jogo a 14 de Outubro, o jovem futebolista apontou mais dois golos na vitória por 3-0 frente à Suécia.

Diogo Jota poderá ser uma peça importante para a Selecção Portuguesa nos dois últimos jogos da fase de grupos, a 14 de Novembro frente à França e a 17 do mesmo mês perante a Croácia.

Portugal e França lideram o grupo com 10 pontos, no entanto apenas a primeira equipa apura-se para a final four da prova, cuja primeira edição foi conquistada por Portugal, ainda sem Diogo Jota na altura.

Diogo Jota, do Rio Douro ao Rio Mersey

O avançado português tem tido uma ascensão fulgurante. Formado na equipa do Gondomar, saiu para o Paços de Ferreira aos 17 anos onde acabou a sua formação, ele que marcou 14 golos em 35 realizados com a equipa pacense na época 2015/2016, com apenas 19 anos.

As exibições atraíram os olhos de grandes clubes europeus, sendo contratado pelos espanhóis do Atlético Madrid, que o emprestaram ao FC Porto. Uma época com os dragões onde apontou 9 tentos em 38 jogos.

Diogo Jota foi novamente emprestado na época 2017/2018 ao Wolverhampton. Uma época em que foi emprestado, mais duas após ter sido comprado, e eis que o avançado de 23 anos deu o salto para o campeão inglês, o Liverpool, onde tem sido uma das peças importantes nos triunfos da equipa da cidade atravessada pelo Rio Mersey.

Diogo Jota (esquerda), avançado do Liverpool. © POOL/AFP

