Parlamento destitui chefe de Estado no Peru supeito de ter recebido luvas

Martín Vizcarra, presidente destituído do Peru, durante o seu discurso de despedida.O parlamento votou a favor da sua destituição no dia 9 de Novembro de 2020.

Menos de dois meses depois de uma primeira tentativa, o Parlamento peruano votou na segunda-feira a favor da destituição do Presidente da República , Martin Vizcarra. Vizcarra é acusado de “incapacidade moral” por ter alegadamente beneficiado de luvas quando era governador em 2014.

Na sua qualidade de vice-presidente,Martin Vizcarra tinha sucedido a Pedro Pablo Kuczynski, também acusado de corrupção,em 2018, e era precisamente tidopelos peruanos como o arauto da luta anti-corrupção.

A moção que levou a destituição do Presidente Vizcarra registou mais votos do que os 87 necessário, com 105 deputados a favor, 19 contra e 4 abstenções.

O presidente do Parlamento peruano, Manuel Merino, vai assumir as funções de chefe de Estado, a partir de terça-feira próxima, até ao final do mandato de Martin Vizcarra, no dia 28 de Julho de 2021.

Embora muito popular, Vizcarra que é estituído após 32 meses de governo, não estava filiado em nenhum partido.

A primeira tentativa parlamentar para afastar o agora ex-presidente,teve lugar em 18 de Setembro último.

Martin Vizcarra afirmou ter a consciência tranquila e que deixava o palácio governamental como tinha entrado, com a cabeça erguida.

Peruanos desfavoráveis ao voto do Parlamento, protestaram nas redes sociais e várias dezenas de pessoas foram às ruas de Lima na noite de segunda-feira, para denunciar o que elas qualificaram de golpe parlamentar.

Segundo o politólogo Augusto Alvarez Rodrich, a destituição de Martin Vizcarra enfraquece institucionalmente o Perú.

Rodrich considera que Manuel Merino, pouco conhecico pela população peruana, será um presidente fraco, que terá que governar na perspectiva das eleições gerais em Abril de 2021 e num contexto agravado pela pandemia.

Manuel Merino torna-se o terceiro presidente da República do Peru,desde 2016,um sinal que caracteriza a fragilidade institucional da antiga colónia espanhola, da América do sul, independente desde 1821.

Presidente peruano destituído

