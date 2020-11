China/Relações Internacionais

China reconhece vitória de Joe Biden em eleição presidencial de Estados Unidos

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Bin, durante a conferência de imprensa em que anunciou o reconhecimento da vitória eleitoral do democrata Joe Biden. Pequim. 13 de Novembro de 2020 AP Photo/Liu Zheng

Texto por: RFI 4 min

A China congratulou,na sexta-feira, o democrata Joe Biden pela sua vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos. Os dirigentes de Pequim afirmaram por intermédio do Ministério dos Negócios Estrangeiros que respeitam a escolha feita pelo povo norte-americano.Biden vai assumir as suas funções presidenciais, em Janeiro de 2021, numa altura em que as relações entre Washington e Pequim atravessam uma grave crise, desencadeada nomeadamente pela guerra comercial levada a cabo pela administração Trump.