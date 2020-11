Futebol: 24 equipas vão participar no Euro-2021

Já são conhecidas as 24 nações que vão participar no Campeonato da Europa em Junho-Julho de 2021 que vai decorrer em 12 cidades europeias.

Na quinta-feira 12 de Novembro ficamos a conhecer as quatro últimas nações que alcançaram o apuramento para o Euro-2021: Hungria, Eslováquia, Escócia e Macedónia do Norte.

O Campeonato da Europa, que deveria ter sido disputado em Junho-Julho de 2020, foi adiado para 2021 devido à pandemia de Covid-19. No formato actual, 24 nações participam nesta competição.

20 selecções apuraram-se pela fase de grupos, enquanto as outras quatro são provenientes de um ‘play-off’ dividido por ‘divisões’. Isto permite a uma selecção dita ‘mais fraca’ de chegar à fase final da prova.

Nesses quatro encontros, a Hungria derrotou a Islândia por 2-1, a Eslováquia venceu a Irlanda do Norte por 1-2 após prolongamento, a Escócia empatou a uma bola frente à Sérvia mas apurou-se derrotando os sérvios na marcação das grandes penalidades, isto enquanto a Macedónia do Norte derrotou a Geórgia por 0-1.

Haverá duas selecções estreantes no Euro-2021: A Macedónia do Norte, uma Nação que realizou o seu primeiro encontro oficial em 1993 e que passou pelos ‘play-off’, e a Finlândia que alcançou p apuramento terminando no segundo lugar no Grupo J. De notar que o primeiro jogo oficial dos finlandeses foi 1911, sendo que tiveram de esperar mais de 100 anos para participar num Europeu.

Recorde-se que o detentor do título de Campeão europeu, Portugal, conquistado em 2016 frente à França - 1-0 após prolongamento -, está inserido no Grupo F com Alemanha, Hungria e… França.

Os grupos da prova ficam assim definitivamente definidos:

Grupo A: Turquia, Itália, País de Gales e Suíça.

Grupo B: Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia.

Grupo C: Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedónia do Norte.

Grupo D: Inglaterra, Croácia, Escócia e República Checa

Grupo E: Espanha, Suécia, Polónia e Eslováquia.

Grupo F: Portugal, Hungria, França e Alemanha.

