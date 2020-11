Irão/Israel/EUA

Al Qaeda: "Não existem terroristas no Irão"

Abu Muhammad al-Masri foi acusado de ajudar a arquitectar os atentados de 1998 contra as embaixadas dos Estados na Tanzânia e no Quénia. AFP/File

Texto por: RFI 2 min

O assassinato, em Teerão, do número dois da Al Qaeda, noticiada pelo New York Times, é "informação fabricada", afirmou ontem o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, que nega a presença de membros da organização terrorista islamita no Irão.