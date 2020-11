Futebol: França derrotou Portugal por 1-0 na Liga das Nações

A Selecção francesa de futebol deslocou-se a Portugal e venceu por 0-1 num jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga das Nações europeias.

A Selecção portuguesa perdeu no Estádio da Luz, em Lisboa, por 0-1 frente à França e acabou ficar arredada da corrida a um segundo título na Liga das Nações europeias de futebol.

A jogar em casa a Selecção das Quinas, com Cristiano Ronaldo no onze inicial, até entrou bem no encontro com um remate de fora da área do capitão, CR7.

No entanto após esta primeira tentativa dos portugueses, a Selecção francesa reagiu e criou várias oportunidades de golo através do avançado Anthony Martial, que não conseguiu enganar o guarda-redes Rui Patrício.

Tudo fico apenas resolvido na segunda parte com um único tento apontado pelo médio N’Golo Kanté. O médio, que actua no Chelsea, aproveitou a defesa incompleta de Rui Patrício, após um remate d’Adrien Rabiot, para empurrar a bola para o fundo da baliza.

Os pupilos de Fernando Santos, seleccionador de Portugal, tentaram chegar ao empate, mas não conseguiram enganar Hugo Lloris.

Com este resultado, a França lidera o Grupo 3 da fase de grupos da Liga das Nações europeias com 13 pontos, isto enquanto Portugal tem 10 pontos.

Isto significa que a Selecção francesa apurou-se para as meias-finais da prova. Apenas as nações que acabam no primeiro do grupo podem seguir em frente na competição. A França tem três pontos de vantagem sobre Portugal e tem vantagem nos confrontos directos visto que as duas selecções empataram sem golos em território gaulês, e os ‘bleus’ venceram por 0-1 em território luso.

Pela primeira vez a França vai participar no ‘final four’ da Liga das Nações, sendo a primeira equipa apurada.

A Selecção portuguesa, que venceu a primeira edição da Liga das Nações, acaba por perder o título que lhe pertencia.

Portugal venceu a primeira edição da Liga das Nações Europeias. © AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

No outro encontro do Grupo 3, a Suécia venceu por 2-1 a Croácia. As duas selecções ocupam o terceiro lugar com 3 pontos. De notar que a Nação que terminar no último lugar desce à segunda divisão da Liga das Nações, a Liga B. Recorde-se que a prova da UEFA tem quatro escalões, Liga A, B, C e D.

Na sexta e derradeira jornada da fase de grupos da prova, Portugal desloca-se ao terreno da Croácia, enquanto a França recebe a Suécia.

