Líder de oposição na Arménia acusado de querer assassinar Primeiro-ministro

Um dos líderes da oposição arménia foi detido e acusado pelas autoridades de conspirar para matar o Primeiro-ministro, Nikol Pachinian. Segundo os advogados de Artur Vanetsyan, líder dos Patriotas, partido de centro-direita , este último foi preso sábado, na sequência de uma convocação pelos serviços de segurança da Arménia.

As suspeitas de conspiração para assassinar Nikol Pachinian, têm circulado nos últimos dias em Erevan, capital arménia, desde que o executivo da Arménia assinou no início da semana passada o acordo de cessar-fogo, que pôs fim às hostilidades entre a Arménia e o Azerbaijão no enclave de Nagorno-Karabakh.

Segundo observadores, o referido acordo sob o patrocínio da Rússia, que prevê a cedência de vários territórios do disputado enclave para a soberania do Azerbaijão, foi considerado humilhante para a Arménia pelos círculos políticos nacionais ligados à oposição.

Artur Vanetsyan, líder dos Patriotas, partido do centro-direita, detido desde sábado pelos serviços de segurança arménios , é um dos opositores suspeitos de conspirarem contra a vida do Primeiro-ministro, Nikol Pachinian.

Os seus advogados Lusine Sahakyan e Ervand Varosyan, qualificaram a prisão de Vanestyan de "perseguição" e negaram as alegações, segundo as quais o líder do partido dos Patriotas, preparava-se para assumir o poder depois do assassínio de Pachinian.

Artur Vanetsyan, antigo chefe dos serviços de segurança e conhecido pelos seus laços com a Rússia, já tinha sido detido com outros dirigentes da oposição no decurso de uma manifestação anti-governamental, a semana passada.

Os serviços de segurança arménios anunciaram sábado, que outro indivíduo , cujo nome não foi revelado, também com uma postura anti-governamental, foi detido na posse de uma alegada quantidade de armas. Segundo os citados serviços, o homem em questão preparava-se, de conluio com outros políticos e correligionistas anti-governo, para assassinar uma figura pública e tomar o poder.

