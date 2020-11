Fórmula 1: Lewis Hamilton sagrou-se Campeão do Mundo pela 7ª vez

O piloto britânico, Lewis Hamilton, ao volante de uma Mercedes, venceu o Grande Prémio da Turquia de Fórmula 1 e sagrou-se Campeão do Mundo pela sétima vez.

O antigo piloto alemão Michael Schumacher já não é o único recordista com sete títulos de Campeão do Mundo de Fórmula 1, visto que o piloto britânico de 35 anos, Lewis Hamilton, venceu pela sétima vez o campeonato mundial da modalidade.

A três corridas do fim, Lewis Hamilton (Mercedes) tem 307 pontos, enquanto o segundo classificado, o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de equipa na Mercedes tem ‘apenas’ 197 pontos. O britânico tem 110 pontos de vantagem sobre o nórdico, um triunfo esmagador.

Esta época 2020 foi de vencedor incontestável para Lewis Hamilton que triunfou em 10 corridas: Estíria (Áustria), Hungria, Grã-Bretanha, Espanha, Bélgica, Toscana (Itália), Eifel (Alemanha), Portugal, Emília-Romanha (Itália) e Turquia.

No passado fim-de-semana, no Grande Prémio da Turquia, Lewis Hamilton acabou por ser o piloto que soube esperar pela melhoria das condições difíceis com uma pista molhada no início da prova após ter chovido.

Ao fim das 58 voltas, Lewis Hamilton arrecadou mais um triunfo à frente do mexicano Sergio Pérez (Racing Point-BWT Mercedes) e do alemão Sebastian Vettel (Ferrari).

Com este trunfo Lewis Hamilton sagrou-se campeão do mundo como em 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e agora em 2020. O britânico juntou-se ao alemão Michael Schumacher que venceu em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

De notar que o piloto da Mercedes bateu outros recordes: o maior número de vitórias com 94, sendo que ultrapassou Michael Schumacher durante o GP Portugal, este último tinha alcançado 91 triunfos. Lewis Hamilton também tem o recorde de ‘pole positions’ com 97, e de pódios com 163, entre outros registos.

Lewis Hamilton, piloto britânico. © POOL/AFP

Em declarações aos jornalistas, Lewis Hamilton mostrou-se feliz com o título conquistado: «Não tenho palavras para expressar o que sinto, mas tenho de começar por agradecer a todas as pessoas da equipa, os que estão aqui e aos que trabalham na fábrica. Sem esta equipa não teria conseguido. Também estou muito grato à minha família que sempre me apoiou, em especial quando era pequeno», afirmou o britânico.

O piloto britânico, ainda em declarações aos jornalistas, também incentivou as crianças a acreditarem nos sonhos: «Quando somos crianças temos sonhos, e vemos a Fórmula 1 como algo muito distante. O importante é que todas as crianças persigam os seus sonhos e trabalhem duro para os alcançar. Quando o fazem, os sonhos podem tornar-se realidade», concluiu Lewis Hamilton.

A próxima corrida é o Grande Prémio do Bahrein a 29 de Novembro.

