Covid-19: Hungria e Polónia bloqueiam aprovação do pacote de recuperação

A Hungria e a Polónia bloquearam, na segunda-feira, a aprovação de uma decisão sobre os novos recursos próprios da União Europeia sem a qual a Comissão Europeia não terá capacidade para fazer a emissão de dívida para a constituição do fundo de recuperação da crise de 750 mil milhões de euros.

O porta-voz da presidência alemã da União Europeia indicou, esta segunda-feira, que “não foi possível alcançar a necessária unanimidade para iniciar o procedimento escrito por causa das reservas expressas por dois Estados-membros”, referindo-se à oposição da Hungria e da Polónia.

Budapeste e Varsóvia já tinham prometido vetar a aprovação do próximo quadro financeiro plurianual e fundo de recuperação da crise se os restantes Estados-membros confirmassem o acordo político para o regulamento do novo mecanismo de Estado de Direito fechado entre o Conselho da UE e o Parlamento Europeu. O mecanismo foi mesmo aprovado ontem, numa votação por maioria qualificada, pelos representantes permanentes em Bruxelas. Como não puderam impedir essa votação que não exigia a unanimidade, a Hungria e a Polónia travaram a aprovação da decisão de novos recursos próprios do orçamento da UE.

O comissário europeu com a pasta do Orçamento, Johannes Hahn, no Twitter, lamentou que os Estados-membros não tenham sido capazes de avançar a aprovação do pacote financeiro que foi desenhado como um Plano Marshall para relançar a economia europeia depois da crise desencadeada pela pandemia. “Apelo aos Estados-membros que assumam a sua responsabilidade política e dêem os passos necessários para finalizar este pacote. Este não é o momento para ideologias, mas para ajudar os nossos cidadãos a enfrentar a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial”, escreveu.

Esta quinta-feira, os chefes de Estado e Governo da UE vão reunir informalmente, mais uma vez por videoconferência, para discutir a situação.

