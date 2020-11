Liga das Nações: França, Itália, Espanha e Bélgica procuram título inédito

França, Itália, Espanha e Bélgica apuraram-se para a ‘final four’ da Liga das Nações europeias de futebol e vão lutar pela conquista do título em 2021.

Portugal perdeu o troféu da prova da UEFA conquistado em 2019 na final perante os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão em território luso.

França afastou Selecção Portuguesa

A Selecção francesa terminou no primeiro lugar no Grupo 3 com 16 pontos, isto após o triunfo por 4-2 frente à Suécia na derradeira jornada da fase de grupos.

Os gauleses acabaram por afastar Portugal que ficou no segundo lugar com 13 pontos, após a vitória por 2-3 na deslocação à Croácia.

A França ficou no primeiro lugar com três pontos de vantagem sobre Portugal, conquistados com o triunfo por 0-1 na deslocação ao Estádio da Luz em Lisboa, em território luso.

Os portugueses venceram a primeira edição da Liga das Nações de futebol e terão no próximo ano um sucessor.

Espanha, Bélgica e Itália na luta

A Espanha terminou no primeiro lugar no Grupo 4 com 11 pontos, à frente da Alemanha com 9 pontos, sendo que os espanhóis ficaram na liderança após o triunfo caseiro por 6-0 frente aos germânicos. Um triunfo e uma goleada inédita para um apuramento inédito.

A Bélgica acabou no primeiro lugar no Grupo 2 com 15 pontos, à frente da Dinamarca e da Inglaterra com 10 pontos, sendo que na derradeira jornada, os belgas venceram por 4-2 os dinamarqueses.

A Itália ficou no primeiro lugar no Grupo 1 com 12 pontos, à frente dos Países Baixos com 11 pontos. Na derradeira jornada os italianos venceram por 0-2 na deslocação ao terreno dos bósnios, enquanto os holandeses derrotaram derrotaram os polacos por 1-2.

De notar que as quatro selecções, que vão participar no ‘final four’ em Itália de 6 a 10 de Outubro de 2021, vão estar presentes pela primeira vez nas meias-finais da prova. Aliás as quatro nações da primeira edição não conseguiram repetir o feito: Portugal, Países Baixos, Inglaterra e Suíça.

De referir ainda que a Bósnia e Herzegovina, a Suíça ou a Ucrânia, a Suécia e a Islândia descem ao segundo escalão da Liga das nações, a Liga B, sendo que os islandeses foram a única selecção que não pontuaram nos seis encontros que realizaram.

Devido a casos de Covid-19 no seio da Selecção ucraniana o jogo entre a Suíça e a Ucrânia em território helvético foi cancelado. A UEFA vai determinar nos próximos dias o resultado do encontro para definir quem vai descer à Liga B.

