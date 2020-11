Arménia/Política

Arménia substitui ministro da Defesa e Azerbaijão recupera territórios

O Primeiro-ministro da Arménia,Nikol Pachinian decidiu demitir o ministro da Defesa, perante as críticas que qualificaram de humilhante a derrota do seu país no recente conflito do Nagorno Karabakh. REUTERS/Vahram Baghdasaryan/Photolure

Texto por: RFI 4 min

O chefe do governo da Arménia , Nikol Pachinian substituiu o seu ministro da Defesa, numa decisão que é tomada depois da derrota militar frente ao Azerbaijão, na recente guerra do Nagorno Karabakh.A medida ocorre, com em pano de fundo a retorma do controlo por parte do Azerbaijão, de territórios cedidos segundo o acordo ,que pôs fim as hostilidades que duraram seis semanas no Nagorno Karabakh.