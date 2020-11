Ivan Reis: «Objectivo é sempre vencer mesmo frente ao FC Porto»

A terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol decorre durante este fim-de-semana. No sábado dois dos três grandes, FC Porto e SL Benfica, entram em acção.

Neste sábado 21 de Novembro, o Fabril Barreiro, do terceiro escalão português, recebe o Futebol Clube do Porto, da primeira divisão.

Ivan Reis, avançado cabo-verdiano do Fabril Barreiro, afirmou que cada jogo é para vencer, e este não foge à regra:

«A preparação deste jogo é muito difícil. Primeiramente porque há sempre muito alarido à volta do clube, entre filmagens e entrevistas. A nossa sessão de treino não costuma ser assim com um bocadinho de falta de intensidade como normal é. Mas temos tentado fazer o nosso melhor», começou por declarar Ivan Reis, antes de acrescentar que um dos objectivos é vencer:

«Primeiramente queria dizer que não existem jogos em que os jogadores dizem que vão tentar. Todos os jogos em que entramos e esse jogo não é excepção, entramos com intuito de vencer. O nosso objectivo no jogo é vencer, nós nem sequer pensamos em empatar e tentar ir ao prolongamento. Mas temos a consciência de que não vai ser um jogo fácil. É uma equipa que tem melhor orçamento, tem melhores condições e em condições normais é claramente a favorita. O que nós queremos no jogo, além de vencer, é desfrutar o máximo possível e sentir aquele gostinho de poder fazer uma gracinha e eliminar um grande», frisou o avançado proveniente de São Vicente.

Ivan Reis sublinhou que vai analisar o adversário no dia do jogo para encontrar falhas: «Eu acho que a preparação desse tipo de jogo não é durante a semana. Durante a semana a minha preparação é com a equipa e colocar o plano de jogo em prática. A minha preparação é mais durante o dia do jogo e durante o jogo, analisar o adversário e tentar tirar partido disso», afirmou o avançado cabo-verdiano.

Ivan Reis, nascido em Mindelo, na Ilha de São Vicente, tem 30 anos e joga pelo segundo ano consecutivo no Fabril Barreiro.

O avançado cabo-verdiano, que jogou em Cabo Verde no GD Amarante, passou por vários clubes em Portugal : Odivelas, Atlético CP, Naval, AD Oliveirense, CD Gouveia, Vila Real, SC Ideal, Mortágua FC, Pinhalnovense, Sacavenense e agora Fabril Barreiro.

De referir que o Fabril Barreiro é um clube da Região de Lisboa que actualmente está no 11° lugar na Série G no Campeonato de Portugal, terceira divisão do futebol português.

Ainda neste sábado 21 de Novembro, a equipa do Paredes recebe o SL Benfica. De notar que o guarda-redes da União Sport Clube Paredes é o internacional cabo-verdiano Iván Cruz.

