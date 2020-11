Recontagem dos votos na Geórgia confirma vitória de Biden

A Geórgia confirmou a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas de 3 de Novembro. A diferença diminuiu ligeiramente, ficando o candidato democrata com pouco mais de 12.200 votos à frente do Presidente cessante.

A recontagem dos votos das eleições presidenciais americanas no estado da Geórgia confirmou a vitória do democrata Joe Biden, anunciaram ontem as autoridades locais.

A contagem inicial dava ao democrata cerca de 14.000 votos à frente do rival republicano, uma margem tão pequena que foi feita uma recontagem manual.

Desta vez, a diferença diminuiu ligeiramente, ficando o candidato democrata com pouco mais de 12.200 votos à frente do Presidente cessante.

A diferença entre os dois candidatos é ainda muito pequena. Donald Trump, que contesta a derrota, pode, por isso, solicitar uma outra recontagem, esclareceu o gabinete do secretário de estado da Geórgia, responsável pelas eleições.

Uma responsável pela campanha de Donald Trump considerou que “esta recontagem decorreu como previsto, a Geórgia limitou-se a contar os votos ilegais”, disse Jenna Ellis. A equipa de campanha vai “explorar todas as opções jurídicas”, acrescentou.

Donald Trump voltou a recorrer às redes sociais para atacar as operações eleitorais na Geórgia, alegando que foram descobertos 6 mil votos, em dois municípios republicanos, uma parte teria sido contada, mas não foi incluída no sistema. Os outros teriam sido esquecidos numa caixa.

“Esperamos que Trump aceite o resultado”

“Isto cria confusão e entendo que as pessoas estejam preocupadas”, mas “a boa notícia é que a recontagem cumpriu seu papel” na correcção desses erros, comentou Gabriel Sterling, um dos eleitos republicanos, encarregado da supervisão das operações.

"Esperamos, que o Presidente Trump aceite o resultado", acrescentou à Fox News, lamentando que "o questionamento" da eleição "prejudica os fundamentos da democracia".

O estado da Geórgia é o centro das atenções, uma vez que o controle do Senado será disputado neste nas eleições de em Janeiro.

"Acho que (os americanos) estão a ser testemunhas de uma irresponsabilidade incrível, mensagens incrivelmente prejudiciais enviadas ao resto do mundo sobre como a democracia funciona", disse Joe Biden, em Wilmington, Delaware. "É difícil entender o raciocínio deste homem ", continuou ele.

Joe Biden que completa 78 anos, esta sexta-feira, ganhou quase 80 milhões de votos na votação de 3 de Novembro, contra quase 74 milhões do bilionário republicano.

A vitória de Biden alarga a vantagem no Colégio Eleitoral sobre o recandidato republicano à Casa Branca.

Biden foi declarado vencedor das eleições presidenciais a 07 de Novembro, depois de ter conquistado três importantes estados: Pensilvânia, Michigan e Wisconsin.

Biden tem agora 306 delegados ao Colégio Eleitoral, contra os 232 de Trump.

