Arábia Saudita desmente encontro com Israel

A Arábia Saudita desmentiu, esta segunda-feira, as informações do encontro entre o príncipe herdeiro Mohammed ben Salmane e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Um encontro que tinha sido anunciado pela rádio pública israelita e pelo exército.

As autoridades de Riade são categóricas e afirmam que «não houve qualquer encontro entre o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu e o príncipe herdeiro Mohammed ben Salmane», como havia sido noticiado autoridades e pela imprensa israelita este fim-de-semana.



De acordo com Telavive, o primeiro-ministro Netanyahu teria viajado em segredo para a Arábia Saudita, acompanhado por Yossi Cohen, chefe da Mossad – para se encontrar com o príncipe herdeiro saudita e o secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, em NEOM, uma cidade e zona económica localizada no noroeste da Arábia Saudita, perto de Israel.

O secretário de Estado Mike Pompeo tem estado a tentar convencer a Arábia Saudita a normalizaram as relações com Israel, alegando que os três países têm o Irão como inimigo comum.

Riade, grande aliada de Washington e que lidera a luta contra a influência iraniana na região, recusa qualquer relação com Israel enquanto não for criado um Estado palestiniano.

Israel anunciou nos últimos meses acordos para normalizar as suas relações com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, mas também com o Sudão, sob o patrocínio do Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, um importante aliado de Netanyahu.

Autoridades norte-americanas e israelitas falaram de outros acordos futuros com países árabes.

