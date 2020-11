Carlos Bebé: «Queremos mostrar o nosso valor frente ao Sporting CP»

O Sporting CP defronta nesta segunda-feira, 23 de Novembro, o Sacavenense, clube que actua no terceiro escalão português, num jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

Publicidade Continuar a ler

O FC Porto e o SL Benfica carimbaram o passaporte para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, faltando apenas o Sporting CP para completar o trio conhecido como ‘os três grandes’.

Nesta segunda-feira 23 de Novembro, o Sacavenense, do terceiro escalão português, recebe o Sporting Clube de Portugal, da primeira divisão.

Carlos Bebé, defesa cabo-verdiano do Sacavenense, espera deixar uma boa imagem do clube neste encontro: «Iremos dar o nosso melhor, desfrutar do jogo, sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, por ser contra um dos três grandes de Portugal, mas queremos principalmente representar bem o clube. Acho que não há uma preparação especial para estes jogos, frente a clubes grandes. Temos dias normais, treinos normais, como se fosse para o campeonato. O que poderá haver é mais ansiedade, mais vontade que chegue o dia do jogo e mostrarmos o nosso valor, que o Campeonato de Portugal também tem muita qualidade e muitos bons jogadores», frisou o internacional cabo-verdiano.

Carlos Bebé sobre o jogo frente ao Sporting CP

Para o futebolista de 28 anos não será fácil ter pela frente os avançados do Sporting CP: «É sempre mais complicado porque são jogadores que têm outras condições de treino, jogadores de muita qualidade, de muita experiência, e que de certa forma jà passaram por outros grandes clubes. Estão muito habituados a estes jogos», admitiu o defesa do Sacavenense.

Carlos Bebé e os adversários que terá pela frente

O Sacavenense é um clube especial para Carlos Bebé, ele que começou a sua carreira sério no clube de Sacavém: «É um clube muito especial para mim, gosto muito do clube, das pessoas que dirigem o clube. Fiz aqui a formação, fiz os meus primeiros anos de sénior aqui. Embora ser um clube amador, trabalhamos como profissionais. Há muito rigor, muita organização, muita seriedade e isso é muito importante para que o clube consiga os seus objectivos», sublinhou o futebolista cabo-verdiano.

Carlos Bebé, jogador do Sacavenense 23-11-2020

Carlos Bebé já vestiu a camisola dos Tubarões Azuis, mas gostaria de regressar à Selecção: «Foi um sonho poder ter representado a Selecção de Cabo verde. Fiquei muito feliz e a minha família ficou muito orgulhosa. Deram-me muito apoio. Será sempre um objectivo representar a Selecção de Cabo Verde», assegurou o defesa.

Carlos Bebé e a Selecção cabo-verdiana

Carlos Bebé, nascido em São Sebastião em Lisboa, tem 28 anos e joga pelo segundo ano consecutivo no Sacavenense.

O defesa cabo-verdiano passou por vários clubes em Portugal: GS Loures, Atlético Tojal, União de Montemor, Pinhalnovense, Olímpico Montijo, Oriental Dragon, e Sacavenense, clube que representou seis anos não consecutivos desde que é sénior.

Carlos Bebé, jogador do Sacavenense. © Cortesia Carlos Bebé

De referir que o Sacavenense é um clube da Região de Lisboa que actualmente está no 5° lugar na Série F no Campeonato de Portugal, terceira divisão do futebol português.

Recorde-se que o SL Benfica venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Paredes, clube do internacional cabo-verdiano Iván Cruz, enquanto o FC Porto derrotou por 0-2 o Fabril Barreiro, equipa onde joga o avançado cabo-verdiano Ivan Reis.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro