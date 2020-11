Futebol: PSG derrotado na Liga francesa antes de receber o Leipzig

O Paris Saint-Germain foi derrotado na deslocação ao terreno do Mónaco por 3-2 num jogo a contar para a 11ª jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, isto antes de receber na terça-feira 24 de Novembro os germânicos do RB Leipzig na Liga dos Campeões.

O Paris Saint-Germain continua na liderança da Liga francesa com 24 pontos, mais dois pontos do que o Lille que está no segundo lugar isto após a 11ª jornada.

PSG derrotado pelo Mónaco

Os parisienses deslocaram-se ao terreno dos monegascos e acabaram por perder por 3-2, num jogo em que a equipa do Paris Saint-Germain esteve a vencer por 0-2 com dois golos do avançado Kylian Mbappé aos 25 e 37 minutos, de grande penalidade.

Durante a segunda parte o Mónaco conseguiu dar a reviravolta ao resultado. O avançado alemão Kevin Volland bisou, enquanto o médio espanhol Cesc Fàbregas apontou o terceiro tento de grande penalidade.

Foi a terceira derrota para os parisienses que continuam no entanto na liderança da Ligue 1 com 24 pontos.

Uma derrota para o Paris Saint-Germain isto antes de receber o RB Leipzig na Liga dos Campeões num encontro a contar para a quarta jornada do Grupo H. De notar que na Alemanha, os parisienses perderam por 2-1, a segunda derrota na liga milionária após aquela frente ao Manchester United por 1-2.

A equipa do Lille ocupa o 2° lugar na Ligue 1. © DENIS CHARLET AFP

Lille, segundo classificado na Ligue 1

A equipa do Norte da França recebeu e venceu por 4-0 o Lorient no Estádio Pierre Mauroy. Os tentos foram apontados pelo médio turco Yusuf Yazici, que bisou, pelo avançado brasileiro Luiz Araújo e pelo avançado canadiano Jonathan David.

De notar que o internacional moçambicano do Lille, Reinildo, estava suspenso para este encontro.

A equipa do Norte da França isolou-se no segundo lugar com 22 pontos, mais dois do que Montpellier, Lyon e Mónaco.

De notar que o Lyon derrotou o Angers por 0-1 com o único tento a ser apontado pelo avançado do Zimbabué, Tino Kadewere. Quanto ao Montpellier venceu o Estrasburgo por 4-3 com tentos do defesa português Pedro Mendes, do avançado francês Gaëtan Laborde e do avançado argelino Andy Delort.

Na próxima jornada o PSG recebe o Bordéus, isto enquanto o Lille desloca-se ao terreno do Saint-Étienne.

