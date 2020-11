Diego Maradona, a morte de uma lenda universal

REUTERS - POOL New

Lenda do futebol, Diego Maradona morre aos 60 anos

Morreu um dos melhores futebolistas de todos os tempos, Diego Armando Maradona esta quarta-feira, 25 de Novembro, aos 60 anos. A notícia foi avançada pela imprensa argentina e confirmada pelo seu agente e amigo Marias Morla.

Maradona sofreu uma paragem cardiorrespiratória, esta quarta-feira, em casa, em San Andrés, Buenos Aires.

O internacional argentino, considerado um dos melhores futebolistas da história, tinha sido, recentemente, operado a um coágulo no cérebro. No início de Novembro foi internado em estado anémico, desidratado e deprimido, tendo sido operado com sucesso a um hematoma subdural.

Depois da cirurgia, Maradona teve alta e foi transferido para a sua casa em Tigre, nos arredores norte de Buenos Aires, onde iria prosseguir tratamento, e onde esta quarta-feira acabou por falecer.

Diego Armando Maradona nasceu a 30 de Outubro de 1960, viveu a infância em Villa Fiorito, um bairro muito pobre da periferia da capital argentina onde começou a destacar-se pela sua habilidade com a bola nos pés.

Começou a carreira na Argentina, mudou-se para Barcelona em 1982, mas foi em Nápoles que foi elevado a estatuto de ídolo. Durante sete temporadas, Maradona foi a grande figura do Napoli.

Consolidou-se como uma estrela universal do futebol quando foi capitão da selecção argentina. Em 1986 levantou a taça de campeão do mundo no México. Foi aí que marcou os golos mais famosos: o polémico a 'mão de Deus' e o mais bonito da história dos Mundiais, ambos contra a Inglaterra nos quartos-de-final.

A morte do craque argentino abalou o mundo do futebol. Para citar apenas algumas reacções, o também lendário Pelé lamentou nas redes sociais o desaparecimento de Maradona."Perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Há muito a dizer, mas por enquanto, Deus dê forças para seus parentes. Espero que um dia possamos jogar juntos no céu", escreveu o jogador brasileiro.

O Balão de Ouro português Cristiano Ronaldo também recordou "um génio eterno" enquanto o ex campeão francês e ex-líder da UEFA, Michel Platini, contemporâneo de Maradona, considerava que “é o nosso passado que parte”.

O argentino Lionel Messi disse que "Diego é eterno" e lamentou a morte da antiga 'estrela' do futebol, dizendo que é um dia muito triste para todos os argentinos.

A Federação Argentina de Futebol expressou "a sua mais profunda tristeza pela morte da lenda, Diego Armando Maradona. Estará sempre nos nossos corações". Um dos seus primeiros clubes, o Boca Juniors deixou um "Eterno obrigado. Eterno Diego" enquanto o italiano Napoles dizia "Para sempre, ciao Diego".

Grande fã do campeão argentino, Nuno Silva, treinador no Vianense em Portugal, considerou que a morte de Maradona "é uma grande perda para o futubol e o mundo".

Treinador português Nuno Silva

Maradona somou 680 jogos e marcou 346 golos. Participou em quatro mundiais e foi campeão do Mundo em 1986. Foi o único a vencer e ser melhor jogador dos Mundiais Sub 20 e Selecção A. Conquistou um total de 10 títulos, incluindo os dois únicos campeonatos do Napoli.

