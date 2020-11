Futebol: Benfica e Braga aproximam-se dos 16 avos da Liga Europa

A quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol ficou encerrada na quinta-feira 26 de Novembro com o apuramento de quatro equipas: Arsenal, AS Roma, Leicester e Hoffenheim. Do lado dos clubes portugueses, Benfica e Braga empataram nos respectivos encontros.

Ainda faltam duas jornadas para o fim da fase de grupos da Liga Europa, no entanto já são conhecidos os primeiros apurados.

No Grupo A, os italianos da AS Roma, com 10 pontos, arrecadou o apuramento após o triunfo por 0-2 frente aos romenos do Club. No Grupo B, os britânicos do Arsenal, com 12 pontos, seguem para a próxima fase após um triunfo por 0-3 na deslocação ao terreno dos noruegueses do Molde. No Grupo G, os ingleses do Leicester precisaram apenas de um empate a três bolas frente ao Braga para chegar aos 10 pontos e ao apuramento. Por fim no Grupo L, os germânicos do Hoffenheim venceram por 0-2 na deslocação ao terreno dos checos do Slovan Liberec e apuraram para os 16 avos, tendo 12 pontos.

Foram as quatro primeiras das 24 equipas que vão se apurar para os 16 avos da Liga Europa.

Benfica e Braga empataram mas aproximam-se do apuramento

O SL Benfica deslocou-se ao terreno dos escoceses do Rangers e empataram a duas bolas. Os escoceses até estiveram a vencer por 2-0, mas na segunda parte os lisboetas conseguiram chegaram ao empate com golos do defesa inglês James Tavernier na própria baliza e do médio luso Pizzi.

Na tabela classificativa no Grupo D, o Rangers e o Benfica lideram com 8 pontos, à frente dos polacos do Lech Poznan e dos belgas do Standard Liège com 3 pontos, sendo que os belgas venceram nesta jornada os polacos por 2-1.

O Sporting de Braga recebeu os britânicos do Leicester e empatou a três bolas. Os bracarenses estiveram sempre a vencer com golos do médio líbio Al Musrati, do avançado português Paulinho e do médio brasileiro Fransérgio. No entanto aos 90+4 minutos, o avançado inglês James Vardy deu o empate aos ‘Foxes’.

Na tabela classificativa no Grupo G, o Leicester lidera com 10 pontos, à frente do Braga com 7, dos gregos do AEK e dos ucranianos do Zorya com três pontos. De notar que os ucranianos golearam por 0-3 na deslocação ao terreno dos gregos.

O médio líbio Al Musrati apontou o primeiro tento do Sporting de Braga no empate a três bolas frente ao Leicester. © LUSA - HUGO DELGADO

Lille a caminho dos 16 avos, Nice a caminho de casa

Os franceses do Lille, com o internacional moçambicano Reinildo a titular, empataram em casa a uma bola frente aos italianos do AC Milan. Na classificação no Grupo H, os gauleses lideram com 8 pontos, à frente dos transalpinos com 7, dos checos do Sparta Praga com 6 e dos escoceses do Celtic com apenas um ponto. De notar que dos checos venceram por 4-1 os escoceses.

Os franceses do Nice, com o internacional português Rony Lopes a titular, perderam em casa por 1-3 frente aos checos do Slavia Praga. Na classificação no Grupo C, os checos e os germânicos do Bayer Leverkusen lideram com 9 pontos, à frente do Nice e dos israelitas do Hapoel Beer Sheva. De notar que os alemães venceram por 4-1 os israelitas.

A próxima jornada da Liga Europa de futebol decorre a 3 de Dezembro.

