Futebol: Sporting CP, líder sem derrotas na Liga Portuguesa

O Sporting Clube de Portugal continua na liderança do Campeonato português da primeira divisão de futebol, isto após o triunfo por 2-1 frente ao Moreirense num jogo a contar para a oitava jornada.

Sete vitórias e um empate, eis o balanço do Sporting Clube de Portugal após oito jornadas realizadas na Liga portuguesa de futebol.

O líder isolado venceu por 2-1 o Moreirense. Os golos leoninos foram apontados pelo médio português Pedro Gonçalves, que bisou, isto enquanto o único tento do Moreirense foi marcado na própria baliza pelo defesa português do Sporting CP, Luís Neto.

A equipa lisboeta tem 22 pontos, mais seis do que o FC Porto que derrotou por 0-1 o Santa Clara, e mais sete do que o SL Benfica que joga apenas na segunda-feira 30 de Novembro frente ao Marítimo.

Recorde-se que o último triunfo no campeonato português para o Sporting CP foi na temporada 2001/2002.

Ali Hassan, antigo jogador do Sporting CP entre 1989 e 1991, acredita que a equipa liderada por Rúben Amorim pode ir longe, no entanto alerta para o facto do plantel ser jovem e lhe faltar um pouco de experiência.

«Eu fiz três épocas no Sporting. Eu lembro-me que as três épocas que nós iniciámos no Sporting, até ao Natal, nós éramos sempre os primeiros classificados. E só espero que desta vez não seja isso. O Sporting tem uma grande equipa, tem uma equipa muito jovem. O espelho desta equipa é aquilo que é o treinador. Eu penso que é possível chegar até ao fim, mas até que ponto este Sporting vai aguentar com esta juventude ? Eu lembro-me que o Benfica, na época passada, em que o Bruno Lage foi buscar aqueles jovens todos, que o Benfica tinha, e que jogavam, chegaram a ter sete pontos de diferença com o Porto, acabou por perder o campeonato. E eu não sei até que ponto este Sporting vai aguentar com esta juventude.É certo que é possível, não há dúvida nenhuma, desde que seja uma estrutura bem forte com o Presidente. Haver uma sintonia entre a direcção e os próprios jogadores tentando levar o Sporting o mais longe possível no campeonato», concluiu o antigo internacional moçambicano.

Ali Hassan, antigo jogador do Sporting CP

Na próxima jornada, o Sporting CP, que conta com o avançado cabo-verdiano Jovane Cabral, desloca-se ao terreno do Famalicão a 5 de Dezembro, isto enquanto no mesmo dia o FC Porto recebe o Tondela. Quanto ao Benfica acolhe o Paços de Ferreira a 6 de Dezembro.

