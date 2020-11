Autárquicas no Brasil põem à prova Bolsonaro

Cinquenta e sete municípios brasileiros votam este domingo, 29 de Novembro, na segunda volta das eleições autárquicas que decorrem em plena crise económica e sanitária.

Cerca de 38 milhões de eleitores de cinquenta e sete cidades participam este domingo na segunda volta das eleições autárquicas, em capitais regionais importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

Esta segunda volta acontece em cidades com mais de 200.000 eleitores onde o candidato mais votado não conseguiu metade dos votos válidos.

A primeira volta, que decorreu há duas semanas, ficou marcada por um avanço dos tradicionais partidos de centro e centro-direita, enquanto apenas dois dos treze candidatos apoiados pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, da extrema direita, foram eleitos e outros dois continuam na corrida deste domingo.

Para votar, os eleitores são obrigados a usar máscara e têm de respeitar o distanciamento social, foi ainda pedido aos eleitores para levarem uma caneta. As autoridades garantiram que haveria álcool gel disponível para uso antes e depois do voto nas urnas electrónicas.

Entre as cidades mais importantes que vão escolher os próximos presidentes da Câmara, apenas o Rio de Janeiro parece ter um desfecho anunciado com a derrota do actual autarca, o bispo evangélico ultra conservador, Marcelo Crivella, e a eleição de Eduardo Paes, que já tinha ocupado o cargo. As sondagens apontavam nos últimos dias a manutenção da vantagem de Eduardo Paes com pouca margem para dúvidas. A campanha carioca ficou marcada por momentos violentos durante a campanha eleitoral desta segunda volta das autárquicas no Brasil.

