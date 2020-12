Futebol: Benfica sobe ao 2° lugar da Liga Portuguesa

Jogadores do SL Benfica festejam triunfo frente ao Marítimo por 1-2.

O SL Benfica venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Marítimo num jogo a contar para a oitava jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os encarnados venceram com dificuldades a equipa madeirense e subiram assim ao segundo lugar a quatro pontos do Sporting Clube de Portugal.

No Estádio dos Barreiros, os madeirenses entraram melhor e abriram o marcador com um tento do avançado brasileiro Rodrigo Pinho aos 14 minutos.

Os lisboetas reagiram e empataram aos 32 minutos com um golo marcado pelo médio português Pizzi.

Os pupilos de Jorge Jesus conseguiram apenas passar para a frente do marcador durante a segunda parte com um tento do avançado brasileiro Everton aos 51 minutos.

O SL Benfica venceu por 1-2 o Marítimo e ocupa o segundo lugar com 18 pontos, os mesmos pontos que o Sporting de Braga que venceu por 1-0 o Farense.

Pedro Gonçalves, médio do Sporting CP, apontou os dois tentos na vitória por 2-1 frente ao Moreirense. © LUSA - MANUEL DE ALMEIDA

Sporting CP, líder isolado

Sete vitórias e um empate, eis o balanço do Sporting Clube de Portugal após oito jornadas realizadas na Liga portuguesa de futebol.

O líder isolado venceu por 2-1 o Moreirense. Os golos leoninos foram apontados pelo médio português Pedro Gonçalves, que bisou, isto enquanto o único tento do Moreirense foi marcado na própria baliza pelo defesa português do Sporting CP, Luís Neto.

A equipa lisboeta tem 22 pontos, mais quatro do que o SL Benfica e o SC Braga, e mais seis do que o FC Porto que derrotou por 0-1 o Santa Clara.

Recorde-se que o último triunfo no campeonato português para o Sporting CP foi na temporada 2001/2002.

Na próxima jornada, o Sporting CP, que conta com o avançado cabo-verdiano Jovane Cabral, desloca-se ao terreno do Famalicão a 5 de Dezembro, isto enquanto no mesmo dia o FC Porto recebe o Tondela. Quanto ao Benfica acolhe o Paços de Ferreira a 6 de Dezembro.

