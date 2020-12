Futebol: FC Porto tenta alcançar apuramento na Champions

A quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol começa nesta terça-feira 01 de Dezembro. O FC Porto pode alcançar o apuramento se empatar frente ao Manchester City.

Os portugueses do FC Porto recebem os britânicos do Manchester City no Estádio do Dragão num jogo a contar para a quinta jornada do Grupo C.

O treinador português do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu que os ingleses têm uma equipa muito forte: «Sabemos que é uma equipa poderosa, com grande talento e individualidades, a começar no treinador e acabar no jogador mais jovem, mas temos de fazer o nosso trabalho para ambicionar ganhar os três pontos. Temos de entrar libertos de tudo, mas com a ambição e vontade de ganhar», frisou o técnico luso.

Os dragões precisam de apenas um ponto para seguir para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

A segunda hipótese, para os portuenses seguirem em frente, seria um empate ou uma derrota dos gregos do Olympiacos.

Marselha quer inverter situação

Os marselheses acumulam treze derrotas em 13 jogos consecutivos na Liga dos Campeões europeus de futebol, detendo o recorde do maior número de derrotas consecutivas na liga milionária que era detido pelos belgas do Anderlecht que perderam 12 vezes seguidas.

Os franceses do Marselha, comandados pelo treinador luso André Villas-Boas, que perderam em casa na quarta jornada frente aos portugueses do FC Porto por 0-2, recebem os gregos do Olympiacos.

Na tabela classificativa, os britânicos do Manchester City lideram com 12 pontos, e já estão apurados para a fase seguinte.

O FC Porto segue no segundo lugar com nove pontos, mais seis do que os gregos. Quanto ao Marselha está no último lugar e ainda não pontuou, o que significa que a duas jornadas do fim da fase de grupos, já está eliminado.

No entanto um triunfo marselhês pode permitir à equipa francesa lutar pelo terceiro lugar que dá acesso à Liga Europa.

André Villas-Boas, Treinador português do Marselha. © AFP/File

Real Madrid quer alcançar apuramento

Os espanhóis do Real Madrid querem chegar aos oitavos-de-final e inverter a situação que vivem no campeonato espanhol de futebol.

Na Liga espanhola os madrilenos perderam em casa por 1-2 frente ao Alavés e ocupam o quarto lugar com 17 pontos, a sete do líder, a Real Sociedad. Os ‘merengues’ têm três pontos de vantagem sobre o grande rival, o FC Barcelona, que venceu o Osasuna por 4-0 no passado fim-de-semana. No entanto o Real Madrid tem um jogo em atraso, enquanto os ‘blaugranas’ têm dois jogos em atraso.

Na Liga dos Campeões europeus os ‘merengues’ ocupam o segundo lugar e podem alcançar o apuramento já nesta terça-feira. Os espanhóis deslocam-se ao terreno dos ucranianos do Shakhtar Donetsk. Nesse Grupo B, os germânicos do Borussia Mönchengladbach lideram o agrupamento com 8 pontos. No segundo lugar estão os espanhóis do Real Madrid com sete pontos, isto enquanto os ucranianos têm 4 pontos e os italianos apenas dois.

Bayern Munique, detentor do troféu, nos oitavos

Os germânicos do Bayern Munique, que venceram a edição 2019/2020, já alcançaram o apuramento. Os alemães têm 12 pontos, mais sete do que os espanhóis do Atlético Madrid. Os russos do Lokomotiv Moscovo estão no terceiro lugar com 3 pontos, isto enquanto os austríacos do Salzburgo ocupa o último lugar com 1 ponto neste Grupo A.

No Grupo D, os britânicos do Liverpool lideram com 9 pontos, à frente dos italianos da Atalanta que têm sete pontos, os mesmos que os holandeses do Ajax. De notar que o único clube que já está arredado da prova neste agrupamento são os dinamarqueses do Midtjylland que ainda não pontuaram.

Eis todos os grupos:

Grupo A: Bayern Munique (Alemanha), Atlético Madrid (Espanha), Salzburgo (Áustria) e Lokomotiv Moscovo (Rússia).

Grupo B: Real Madrid (Espanha), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Inter (Itália) e Borussia Mönchengladbach (Alemanha).

Grupo C: FC Porto (Portugal), Manchester City (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Marselha (França).

Grupo D: Liverpool (Inglaterra), Ajax (Holanda), Atalanta (Itália) e Midtjylland (Dinamarca).

Grupo E: Sevilha (Espanha), Chelsea (Inglaterra), Krasnodar (Rússia) e Rennes (França).

Grupo F: Zenit (Rússia), Borussia Dortmund (Alemanha), Lazio (Itália) e Club Brugge (Bélgica).

Grupo G: Juventus (Itália), Barcelona (Espanha), Dínamo Kiev (Ucrânia) e Ferencvaros (Hungria).

Grupo H: Paris Saint-Germain (França), Manchester United (Inglaterra), Leipzig (Alemanha) e Basaksehir (Turquia).

