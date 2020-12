António Costa prepara Presidência portuguesa em Bruxelas

Portugal assume a partir de Janeiro a Presidência rotativa da União Europeia e terá como prioridade o aprofundamento da parceria Europa/África.

António Costa, Primeiro-ministro português, esteve esta tarde em Bruxelas, na Bélgica, para preparar a Presidência portuguesa da União Europeia com os dirigentes das instituições comunitárias.

Enquanto estiver à frente do Conselho da União durante o próximo semestre, a Presidência portuguesa terá como prioridades na frente externa o aprofundamento da parceria Europa/África.

Recentemente António Costa manifestou esperança de que uma cimeira entre os 27 e os países africanos se possa concretizar nos próximos seis meses.

Mas isso está dependente em parte da evolução da pandemia de Covid-19. António Costa também sublinhou que a relação Europa/África é fundamental para o mundo do futuro, um mundo que seja mais multipolar.

As relações com a Índia e com a América Latina encontram-se igualmente no topo da agenda. Já a nível da União Europeia, a transição digital e ecológica, a par do reforço da vertente social, estão entre as prioridades.

Mas a Presidência portuguesa poderá enfrentar outros desafios, desde logo articular o combate entre os 27 face à evolução da pandemia na Europa.

Também ainda não se sabe se deverá gerir a incerteza em torno do Brexit e o actual impasse sobre o pacote de recuperação económica se não houver acordo sobre estes dois dossiês até ao final do ano.

Será a quarta Presidência portuguesa da União Europeia.

