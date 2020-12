Morreu Eduardo Lourenço, especialista da alma e do imaginário português

Eduardo Lourenço deixou-nos esta terça-feira, 1 de Dezembro, em Lisboa. O professor, filósofo e ensaísta tinha 97 anos. Foi um dos pensadores mais proeminentes da cultura portuguesa.

"Na verdade, falo de mim em todos os textos", disse Eduardo Lourenço sobre a sua obra. "Cada um dos assuntos por que me interesso daria para ocupar várias pessoas durante toda a vida. [Mas como] não possuo vocação heteronímica, tenho procurado encontrar um nexo entre as minhas diversas abordagens da realidade", acrescenta o Centro Nacional de Cultura, nas páginas que lhe dedica 'online'.

Eduardo Lourenço publicou mais de 40 títulos, sempre assente numa "olhar inquietante sobre a realidade". "O Labirinto da Saudade", "Fernando, Rei da Nossa Baviera" são algumas das principais obras.

Em 1996, Eduardo Lourenço recebeu o Prémio Camões e em 2011 o Prémio Pessoa. Era Oficial da Ordem Nacional do Mérito, Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras e da Legião de Honra de França.

O primeiro-ministro português confirmou que quarta-feira será dia de luto nacional. António Costa afirmou que o ensaísta ajudou a reflectir sobre os factores de "intemporalidade nacional". O primeiro-ministro reconhece o momento de "grande tristeza" pela perda de um "amigo e camarada".

O Presidente português reagiu à morte do ensaísta. Sublinha a coincidência de ter morrido no dia em que se assinala a Restauração da Independência. "Há muitos pensadores que se dedicam a Portugal mas Eduardo Lourenço pensou Portugal toda a vida" - as primeiras declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.

A ministra da Cultura portuguesa foi uma das primeiras a lamentar a morte daquela que considera “uma das mentes mais brilhantes deste país”. “Eduardo Lourenço foi um pensador, arguto e sensível como poucos e incansável combatente do caos dos dias”, disse Graça Fonseca, no Twitter.

Eduardo Lourenço nasceu a 23 de Maio de 1923, em São Pedro de Rio Seco, no concelho de Almeida, distrito da Guarda. Frequentou o Curso de Histórico-Filosóficas na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra onde concluiu a licenciatura com uma dissertação com o título "O Sentido da Dialéctica no Idealismo Absoluto". Em 1946 dá inicio ao percurso académico, como assistente e como autor, com a publicação de "Heterodoxia" (1949).

Seguem-se as funções de Leitor de Cultura Portuguesa, nas universidades de Hamburgo e Heidelberg, em Montpellier e no Brasil, até se instalar na cidade francesa de Vence, em 1965, e assumir a docência nas principais universidades francesas de Grenoble, Nice ou ainda Montpellier.

Foi conselheiro cultural da Embaixada Portuguesa em Roma. Em 1999, passou a administrador não executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que tem em curso a publicação da sua obra integral.

