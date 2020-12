Futebol: FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões

A quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol começou na terça-feira 01 de Dezembro. O FC Porto alcançou o apuramento para os oitavos-de-final da prova.

Os portugueses do FC Porto receberam e empataram sem golos frente aos britânicos do Manchester City no Estádio do Dragão num jogo a contar para a quinta jornada do Grupo C.

O treinador português do FC Porto, Sérgio Conceição, estava sobretudo satisfeito com o apuramento dos dragões: «Sabíamos que seria um jogo difícil, contra uma equipa muito poderosa, mas podíamos ter definido melhor na nossa saída para o ataque, embora eles tivessem uma melhor reacção à perda da bola, em comparação com o jogo em Manchester. Valeu o ponto conquistado, para mais uma vez chegarmos à fase final da prova. Financeiramente e desportivamente é um objectivo importante, num momento difícil que quase todos os clubes atravessam. Estamos satisfeitos por já ter conseguido o apuramento a uma jornada do fim, e podermos fazer a gestão da equipa no último jogo», afirmou o técnico luso.

Os dragões seguem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Marselha inverteu situação

Os marselheses, que acumularam treze derrotas em 13 jogos consecutivos, detendo o recorde do maior número de derrotas consecutivas na liga milionária, venceram em casa por 2-1 os gregos do Olympiacos.

Os franceses do Marselha, comandados pelo treinador luso André Villas-Boas, estiveram a perder por 0-1 após o tento do médio da Guiné Conacri, Mady Camara.

No entanto na segunda parte, e com duas grandes penalidades, os gauleses inverteram a situação e marcaram dois tentos apontados pelo médio francês Dimitri Payet, vencendo o encontro por 2-1. O primeiro triunfo na Liga dos Campeões edição 2020/2021, isto após 13 derrotas na competição.

Na tabela classificativa, os britânicos do Manchester City lideram com 13 pontos, e já estão apurados para a fase seguinte.

O FC Porto segue no segundo lugar com dez pontos, e também já está apurado.

O terceiro lugar é ocupado pelos gregos do Olympiacos e pelos franceses do Marselha com três pontos. De notar que essa terceira posição dá acesso à Liga Europa. A derradeira jornada vai definir quem segue para a Liga Europa e quem fica fora de todas as provas da UEFA.

Dimitri Payet (centro), médio francês do Marselha, apontou os dois tentos da equipa marselhesa no triunfo por 2-1 frente aos gregos do Olympiacos. © NICOLAS TUCAT AFP

Liverpool alcançou apuramento

No Grupo D, os britânicos do Liverpool lideram com 12 pontos, após o triunfo por 1-0 frente aos holandeses do Ajax. Os italianos da Atalanta ocupa o segundo lugar com oito pontos, após o empate a uma bola frente os dinamarqueses do Midtjylland. O Ajax está na terceira posição com sete pontos e ainda pode chegar aos oitavos, isto enquanto os dinamarqueses do Midtjylland ocupam o último lugar com apenas um ponto.

Os germânicos do Bayern Munique, que venceram a edição 2019/2020, lideram o Grupo A com 13 pontos, após o empate a uma bola frente aos espanhóis do Atlético Madrid, que estão no segundo lugar com 6 pontos. os austríacos do Salzburgo estão no terceiro lugar com 4 pontos, após o triunfo por 3-1 aos russos do Lokomotiv Moscovo que ocupam o último lugar com 3 pontos neste Grupo A.

Os espanhóis do Real Madrid ocupam o terceiro lugar no Grupo B com sete pontos e estão por enquanto fora dos oitavos-de-final, após a derrota na deslocação ao terreno dos ucranianos do Shakhtar Donetsk por 2-0. Os ucranianos estão no segundo lugar com sete pontos. Na liderança encontramos os germânicos do Borussia Mönchengladbach com 8 pontos, após a derrota por 2-3 frente aos italianos do Inter que ocupam o último lugar com cinco pontos, o que significa que ainda podem chegar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões na derradeira jornada.

Eis todos os grupos:

Grupo A: Bayern Munique (Alemanha), Atlético Madrid (Espanha), Salzburgo (Áustria) e Lokomotiv Moscovo (Rússia).

Grupo B: Real Madrid (Espanha), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Inter (Itália) e Borussia Mönchengladbach (Alemanha).

Grupo C: FC Porto (Portugal), Manchester City (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Marselha (França).

Grupo D: Liverpool (Inglaterra), Ajax (Holanda), Atalanta (Itália) e Midtjylland (Dinamarca).

Grupo E: Sevilha (Espanha), Chelsea (Inglaterra), Krasnodar (Rússia) e Rennes (França).

Grupo F: Zenit (Rússia), Borussia Dortmund (Alemanha), Lazio (Itália) e Club Brugge (Bélgica).

Grupo G: Juventus (Itália), Barcelona (Espanha), Dínamo Kiev (Ucrânia) e Ferencvaros (Hungria).

Grupo H: Paris Saint-Germain (França), Manchester United (Inglaterra), Leipzig (Alemanha) e Basaksehir (Turquia).

