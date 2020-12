Futebol: Stéphanie Frappart foi a 1ª mulher a arbitrar na Liga dos Campeões

A quinta jornada da Liga dos Campeões europeus de futebol ficou encerrada na quarta-feira 2 de Dezembro. Uma jornada onde o destaque foi a francesa Stéphanie Frappart que se tornou na primeira mulher a arbitrar um jogo na Liga dos Campeões masculinos de futebol.

Stéphanie Frappart, francesa de 36 anos, acabou por dirigir o jogo entre a Juventus e o Dínamo Kiev, sendo a primeira mulher a ter sido árbitra principal numa partida da Liga dos Campeões de futebol.

O jogo acabou por ser favorável aos italianos que venceram por 3-0 os ucranianos com golos apontados pelo avançado italiano Federico Chiesa, pelo avançado português Cristiano Ronaldo e pelo avançado espanhol Álvaro Morata.

Uma noite que ficou na história tanto para Stéphanie Frappart como para Cristiano Ronaldo.

Stéphanie Frappart, árbitra histórica

A francesa foi a primeira mulher a apitar na segunda divisão francesa, a Ligue 2, em 2014, depois foi a primeira a arbitrar um jogo na primeira divisão masculino, a Ligue 1, em 2019.

Assim começou a história de Stéphanie Frappart. No entanto o livro continua a preencher-se de feitos históricos.

Já em 2020, foi a primeira mulher a liderar um encontro oficial internacional masculino, e também foi a primeira a apitar um jogo da Liga Europa, e agora a primeira na Liga dos Campeões masculinos. Isto sem esquecer a Supertaça europeia em 2019.

A Liga Francesa bem como a UEFA, organismo que gere o futebol europeu, mostram que contam com as mulheres para apitar jogos masculinos.

Cristiano Ronaldo, 750 golos

O internacional português Cristiano Ronaldo apontou o seu golo número 750 no jogo frente ao Dínamo Kiev. O avançado luso entra cada vez mais na história do futebol.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo já tem um novo objectivo: «750 golos, 750 momentos felizes, 750 sorrisos na cara dos nossos adeptos. Obrigado a todos os jogadores e treinadores que me ajudaram a alcançar este número fantástico. Obrigado aos meus leais adversários que tornam o meu trabalho cada vez mais complicado. Mas, acima de tudo, obrigado à minha incrível família, sempre presente nos melhores e piores momentos. Próxima paragem: 800 golos!».

Cristiano Ronaldo, avançado português da Juventus. © AFP

A Juventus, com o triunfo por 3-0 frente ao Dínamo Kiev, ocupa o segundo lugar no Grupo G com 12 pontos, atrás do FC Barcelona que tem 15 pontos, isto após a vitória por 0-3 frente aos húngaros do Ferencvaros.

PSG mais perto dos oitavos

O Paris Saint-Germain venceu por 1-3 na deslocação ao terreno dos britânicos do Manchester United num jogo a contar para o Grupo H.

Com esse triunfo, os parisienses juntam-se a Manchester United e RB Leipzig na liderança do agrupamento com 9 pontos. Os germânicos derrotaram os turcos do Istanbul Basaksehir por 3-4.

Três clubes ainda podem chegar aos oitavos-de-final isto enquanto os turcos, que estão no último lugar com 3 pontos, já estão arredados da Liga dos Campeões europeus e até da Liga Europa, visto que já não podem chegar ao terceiro lugar.

Borussia Dortmund apurado, Chelsea no 1° lugar

Os germânicos do Borussia Dortmund lideram o Grupo F com 10 pontos e já estão apurados para os oitavos, isto após o empate a uma bola frente dos italianos da Lazio, que ocupam o segundo lugar com 9 pontos. Os belgas do Club Brugge estão na terceira posição com 7 pontos, após o triunfo por 3-0 frente aos russos do Zenit. Na derradeira jornada os belgas deslocam-se ao terreno dos italianos, sendo que esse encontro vai definir quem segue em frente na prova.

No Grupo E, os britânicos do Chelsea lideram com 13 pontos, isto após o triunfo por 0-4 na deslocação ao terreno dos espanhóis do Sevilla. Os ingleses asseguraram o primeiro lugar visto que na diferença específica entre britânicos e espanhóis, o Chelsea tem vantagem - 0-0 na Inglaterra e triunfo por 0-4 em Espanha. O Sevilla, actualmente com 10 pontos, está apurado para os oitavos. O terceiro lugar acabou por ficar na posse dos russos do Krasnodar isto após o triunfo por 1-0 frente aos franceses do Rennes. Com 4 pontos, os russos podem ser igualados pelos gauleses, que contam com 1 ponto, mas ficarão sempre à frente do Rennes visto que nos confrontos directos, o Krasnodar tem vantagem - 1-1 em França e triunfo 1-0 na Rússia.

A última jornada da Liga dos Campeões europeus de futebol decorre a 8 e 9 de Dezembro de 2020.

