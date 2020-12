França ameaça usar veto se acordo pós-Brexit não lhe agradar

O secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus, Clément Beaune, garantiu esta sexta-feira que a França pode vetar o acordo pós-Brexit se este não lhe agradar. Hoje, responsáveis da União Europeia declararam que pode haver fumo branco este fim-de-semana, mas Londres fala em “negociações difíceis” e avisa que vai retomar o controlo da sua soberania.

Publicidade Continuar a ler

A quatro semanas do divórcio efectivo entre o Reino Unido e a União Europeia, um responsável da União Europeia declarou à Reuters que um acordo pós-Brexit estava “iminente” e um outro sugeriu que era uma questão de dias.

Porém, Londres mostra-se muito menos optimista em torno das negociações relançadas ontem.

O líder das negociações da União Europeia sobre o Brexit, Michel Barnier, debate há meses com o seu homólogo britânico, David Frost, sobre as relações futuras entre os dois campos. Os obstáculos continuam a ser as regras de uma concorrência leal, o mecanismo de resolução de conflitos e a pesca.

Hoje, a França levantou o tom ao avisar que pode usar o seu veto se considerar que o acordo alcançado entre Londres e Bruxelas é mau.

"A França, como os seus parceiros, tem um direito de veto e faremos a nossa própria avaliação do projecto de acordo. Devemo-lo aos nossos pescadores e a outros sectores económicos", declarou o secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus, Clément Beaune, na estação de rádio Europe 1.

O Brexit foi formalizado a 31 de Janeiro e, desde então, vive-se um período de transição até ao final do ano para permitir que as partes se acordem sobre as suas relações futuras. Depois, o divórcio é consumado, com ou sem acordo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro