Futebol: Benfica, Braga e Lille nos 16 avos da Liga Europa

A quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol ficou encerrada na quinta-feira 3 de Dezembro com o apuramento de Benfica, Braga e Lille para os 16 avos da Liga Europa.

Publicidade Continuar a ler

18 equipas já estão apuradas para os 16 avos da Liga Europa da futebol, prova organizada pela UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Benfica e Braga venceram e alcançaram o apuramento

O SL Benfica venceu por 4-0 os polacos do Lech Poznan no Estádio da Luz em Lisboa. Os golos foram apontados pelo defesa belga Jan Vertonghen, pelo avançado uruguaio Darwin Núñez, pelo médio português Pizzi e pelo médio alemão Julian Weigl.

Na tabela classificativa no Grupo D, os escoceses do Rangers e o Benfica lideram com 11 pontos, à frente dos polacos do Lech Poznan e dos belgas do Standard Liège com 3 pontos. De notar que o Rangers venceu por 3-2 o Standard Liège.

O Sporting de Braga deslocou-se ao terreno dos gregos do AEK e venceu por 2-4. Os golos bracarenses foram apontados pelo defesa brasileiro Vítor Tormena, pelo defesa português Ricardo Esgaio, pelo avançado português Ricardo Horta e pelo avançado brasileiro Wenderson Galeno.

Na tabela classificativa no Grupo G, o Leicester e o Braga lideram com 10 pontos, à frente dos ucranianos do Zorya com seis e dos gregos do AEK com três pontos. De notar que os ucranianos venceram por 1-0 os britânicos do Leicester.

Os jogadores do Sporting de Braga festejam o triunfo frente ao AEK por 2-4. © LUSA - HUGO DELGADO

Lille nos 16 avos, Nice eliminado

Os franceses do Lille, com o internacional moçambicano Reinildo, venceram em casa por 2-1 os checos do Sparta Praga. Na classificação no Grupo H, os gauleses lideram com 11 pontos, à frente dos italianos do AC Milan com 10, dos checos do Sparta Praga com 6 e dos escoceses do Celtic com apenas um ponto. De notar que os transalpinos venceram por 4-2 os escoceses. O Lille e o AC Milan estão apurados para os 16 avos.

Os franceses do Nice, com o internacional português Rony Lopes, perderam em casa por 2-3 frente aos germânicos do Bayer Leverkusen. Na classificação no Grupo C, os checos do Slavia Praga e os germânicos do Bayer Leverkusen lideram com 12 pontos, à frente do Nice e dos israelitas do Hapoel Beer Sheva que têm 3 pontos. De notar que os checos venceram por 3-0 os israelitas. O Slavia Praga e o Bayer Leverkusen estão apurados para os 16 avos, isto enquanto o Nice foi eliminado.

Eis todas as equipas apuradas para os 16 avos da Liga Europa: AS Roma, Arsenal, Slavia Praga, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada, PSV, Leicester, Sporting de Braga, AC Milan, Lille, Villarreal, Antuérpia, Tottenham, Dinamo Zagreb, Hoffenheim e Estrela Vermelha.

A próxima jornada da Liga Europa de futebol decorre a 10 de Dezembro.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro