Futebol: Atlético é líder, Real Madrid venceu e FC Barcelona perdeu

O Atlético Madrid é o novo líder do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol isto após a 12ª jornada. O Real Madrid também venceu, enquanto o FC Barcelona foi derrotado.

8 triunfos, 2 empates e nenhuma derrota, eis o balanço do Atlético Madrid, o novo líder da Liga espanhola, isto após 10 jogos realizados em 12 jornadas no campeonato espanhol.

Neste fim-de-semana, os madrilenos venceram por 2-0 o Valladolid com golos do avançado francês Thomas Lemar e do médio espanhol Marcos Llorente. De notar que o Atlético contou com o defesa brasileiro Felipe no onze inicial e o avançado português João Félix que entrou no decorrer da segunda parte.

Real Madrid no 3° lugar

Após três jogos em vencer na liga espanhola, o Real Madrid venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Sevilla.

O único tento foi apontado na própria baliza pelo guarda-redes marroquino do Sevilla, Yassine Bono.

Um erro forçado do guarda-redes marroquino após a pressão do avançado brasileiro Vinícius que antecipou um cruzamento do defesa francês Ferland Mendy.

Um triunfo importante para os ‘merengues’ por 0-1, isto após um mês sem vencer visto que a precedente vitória foi a 31 de Outubro por 4-1 frente ao Huesca.

O Real Madrid sobe ao 3° lugar com 20 pontos após 11 jogos realizados.

FC Barcelona caiu novamente

O FC Barcelona perdeu pela quarta vez esta temporada. Desta vez foi por 2-1 na deslocação ao terreno do Cádiz.

Na semana passada, os ‘blaugranas’ tinham vencido o Osasuna por 4-0 e pareciam estar novamente no bom caminho. No entanto esta derrota por 2-1 faz com que os catalães caem para o 7° lugar com 14 pontos após 10 jogos realizados. De notar que o Cádiz está na quinta posição com 18 pontos.

O FC Barcelona está a seis pontos do Real Madrid, que conta com mais um jogo, e a 12 pontos do líder, o Atlético Madrid, que tem o mesmo número de jogos do que os catalães.

Na próxima jornada o Real Madrid defronta o Atlético Madrid, isto enquanto os catalães recebem o Levante.

