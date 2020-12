Futebol: Sporting CP empatou, SL Benfica e FC Porto venceram

Rúben Amorim, Treinador do Sporting CP, foi expulso no empate a duas bolas entre os leoninos e o Famalicão.

O Sporting CP empatou a duas bolas na deslocação ao terreno do Famalicão e perdeu dois pontos na corrida ao título nesta 9ª jornada, visto que SL Benfica e FC Porto venceram os respectivos jogos.

Publicidade Continuar a ler

O Sporting Clube de Portugal lidera com 23 pontos, à frente do SL Benfica com 21, do FC Porto com 19, e do Sporting de Braga com 18 pontos.

Sporting CP perdeu dois pontos

Sete vitórias e dois empates, eis o balanço do Sporting Clube de Portugal após nove jornadas realizadas na Liga portuguesa de futebol.

O líder isolado empatou a duas bolas na deslocação ao terreno do Famalicão. Os golos leoninos foram apontados pelo médio português Pedro Gonçalves e pelo defesa espanhol Pedro Porro, isto enquanto os tentos do Famalicão foram marcados pelo médio brasileiro Gustavo Assunção e o avançado brasileiro Jhonata Robert.

A equipa lisboeta tem 23 pontos, mais dois do que o SL Benfica e mais quatro do que o FC Porto.

Recorde-se que o último triunfo no campeonato português para o Sporting CP foi na temporada 2001/2002.

Gian-Luca Waldschmidt, avançado alemão do SL Benfica, marcou o segundo tento dos encarnados no triunfo por 2-1 frente ao Paços de Ferreira. © LUSA - JOSÉ SENA GOULÃO

SL Benfica derrotou o Paços de Ferreira

O SL Benfica venceu por 2-1 o Paços de Ferreira no Estádio da Luz num jogo a contar para a nona jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os tentos dos encarnados foram apontados pelo avançado português Rafa Silva e pelo avançado alemão Gian-Luca Waldschmidt, isto enquanto o único golo dos pacenses foi marcado pelo defesa da Moldávia, Oleg Reabciuk.

Segundo triunfo consecutivo para os pupilos do treinador português, Jorge Jesus.

O defesa nigeriano Zaidu Sanusi e o avançado maliano Moussa Marega marcaram golos no triunfo por 4-3 do FC Porto frente ao Tondela. © LUSA - JOSE COELHO

FC Porto ultrapassou Sporting de Braga

O FC Porto venceu por 4-3 o Tondela no Estádio do Dragão. Os tentos portuenses foram apontados pelo defesa nigeriano Zaidu Sanusi, pelo avançado iraniano Mehdi Taremi, e pelo avançado maliano Moussa Marega que bisou.

Os dragões ultrapassam os bracarenses que foram derrotados por 2-1 na deslocação ao terreno do Belenenses SAD. O Sporting de Braga cai para o quarto lugar com 18 pontos, atrás do FC Porto que conta com 19 pontos.

Na próxima jornada, o Sporting CP, que conta com o avançado cabo-verdiano Jovane Cabral, recebe o Farense a 19 de Dezembro, isto enquanto o FC Porto recebe o Nacional e o Benfica desloca-se ao terreno do Gil Vicente, sendo que estes dois ótimos jogos decorrem a 20 de Dezembro.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro