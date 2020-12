EUA sancionam responsáveis chineses por repressão em Hong Kong

Os Estados Unidos impuseram sanções a 14 altos responsáveis chineses contra a repressão em Hong Kong. Os 14 vice-presidentes da Assembleia Nacional Popular Chinesa passam a estar proibidos de viajar para os Estados Unidos, de fazer negócios com empresas americanas e, se tiverem bens no país - incluindo contas bancárias dos filhos que aí estudam - ficam congelados.

Para já, as sanções não tiveram consequências uma vez que continuam as detenções contra activistas em Hong Kong. Oito militantes da oposição, incluindo quatro antigos deputados, foram detidos esta terça-feira de manhã, depois de o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo ter anunciado as sanções contra os 14 altos responsáveis comunistas. Todos eles são vice-presidentes do comité permanente do congresso chinês e foram considerados responsáveis pelos “ataques incessantes contra o processo democrático de Hong Kong”.

Além disso, esta segunda-feira, a Câmara dos Representantes norte-americana adoptou uma lei que permite aos residentes de Hong Kong de acederem a “um estatuto de protecção temporária” nos Estados Unidos durante cinco anos.

Em causa, a nova Lei de Segurança Nacional no final de Junho que foi vista como um golpe às liberdades civis em Hong Kong. Além disso, a 11 de Novembro, quatro congressistas foram expulsos do Conselho Legislativo de Hong Kong por serem considerados defensores da independência do território em relação ao regime central. Em reacção, vários deputados pró-democracia renunciaram em massa ao Conselho.

Mike Pompeo afirmou que os Estados Unidos vão continuar “a trabalhar com aliados para responsabilizar Pequim por prejudicar a autonomia prometida a Hong Kong”.

Esta não é a primeira vez que a Casa Branca personaliza as sanções contra o regime. Recentemente, a chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, contou à imprensa que as restrições no seu cartão de crédito lhe “complicaram a vida”.

A diplomacia chinesa prometeu retaliar, mas aguarda, por enquanto, a mudança da equipa presidencial nos Estados Unidos.

