#Covid-19/Vacina

Reino Unido começou a vacinação contra a Covid-19

Margaret Keenan, de 90 anos, foi vacinada esta terça-feira. Inglaterra, 08 de Dezembro de 2020. Jacob King/AP

Texto por: Bruno Manteigas

Esta terça-feira, as autoridades de saúde do Reino Unido deram as primeiras doses de vacina contra a Covid-19. A primeira pessoa a receber a vacina, desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer e a sua associada alemã BioNTech, foi uma mulher de 90 anos.