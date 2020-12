Futebol: FC Porto e PSG apurados, Marselha eliminado na Liga dos Campeões

O médio brasileiro Otávio e o defesa nigeriano Zaidu festejam o triunfo do FC Porto por 0-2 na deslocação ao terreno dos gregos do Olympiacos.

A sexta e derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol ficou encerrada na quarta-feira 09 de Dezembro. O FC Porto e o PSG alcançaram o apuramento para os oitavos-de-final da prova.

Os portugueses do FC Porto deslocaram-se ao terreno dos gregos do Olympiacos e venceram por 0-2. Os golos foram apontados pelo médio brasileiro Otávio de grande penalidade e pelo médio colombiano Matheus Uribe.

De notar que o defesa guineense do FC Porto, Nanú, foi titular e disputou os 90 minutos de jogo.

Na tabela classificativa, os portuenses terminaram no segundo lugar com treze pontos, e apuraram-se para os oitavos-de-final, isto enquanto o Olympiacos, com três pontos, ficou no terceiro lugar e segue para a Liga Europa.

O Marselha, comandado pelo treinador português André Villas-Boas, foi eliminado das competições europeias. © NICOLAS TUCAT AFP/Archives

Marselha falha Liga Europa

Os marselheses deslocaram-se ao terreno dos britânicos do Manchester City e perderam por 3-0. Os tentos foram apontados pelo avançado espanhol Ferrán Torres, pelo avançado argentino Sergio Agüero e pelo avançado inglês Raheem Sterling.

Os franceses, comandados pelo treinador português André Villas-Boas, terminaram no último lugar com três pontos e foram eliminados de todas as provas europeias.

Quanto ao Manchester City acabou no primeiro lugar com 16 pontos, e segue para a fase seguinte.

Real Madrid alcançou apuramento

Os espanhóis do Real Madrid terminaram no primeiro lugar no Grupo B com 10 pontos e apuraram-se para os oitavos-de-final, após o triunfo por 2-0 frente aos germânicos do Borussia Mönchengladbach que ficaram na segunda posição com 8 pontos e também alcançaram o apuramento. Os ucranianos do Shakhtar Donetsk, também com oito pontos, acabaram no terceiro lugar e seguem para a Liga Europa, após o empate sem golos frente aos italianos do Inter que terminaram no último lugar com seis pontos.

Os germânicos do Bayern Munique, que venceram a edição 2019/2020, acabaram na liderança do Grupo A com 16 pontos, após o triunfo por 2-0 frente aos russos do Lokomotiv Moscovo que ficaram no último lugar com 3 pontos. Os espanhóis do Atlético Madrid terminaram no segundo lugar com 9 pontos e também estão apurados, após o triunfo por 0-2 na deslocação ao terreno dos austríacos do Salzburgo que ficaram no terceiro lugar com 4 pontos.

No Grupo D, os britânicos do Liverpool acabaram na liderança com 13 pontos, após o empate a uma bola frente aos dinamarqueses do Midtjylland, que ficaram na última posição com 2 pontos. Os italianos da Atalanta terminaram no segundo lugar com 11 pontos, após o triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno dos holandeses do Ajax, que ficaram na terceira posição com sete pontos e seguem para a Liga Europa.

Neymar, avançado brasileiro do PSG. © FRANCK FIFE AFP

PSG venceu o Istanbul

O Paris Saint-Germain venceu por 5-1 os turcos do Istanbul Basaksehir no Parque dos Principes, 24 horas após o jogo ter sido suspendido e adiado após alegadas palavras racistas do quarto árbitro contra um elemento da equipa técnica da equipa turca, o camaronês Pierre Achille Webó.

Os golos foram apontados pelo avançado brasileiro Neymar, que apontou três tentos, e pelo avançado francês Kylian Mbappé que bisou.

Os parisienses acabaram no primeiro lugar com 12 pontos, isto enquanto a equipa turca ficou na última posição com 3 pontos.

Os germânicos do RB Leipzig venceram por 3-2 os ingleses do Manchester United e carimbaram o passaporte para os oitavos no Grupo H.

O RB Leipzig terminou no segundo lugar com 12 pontos, isto enquanto o Manchester United acabou na terceira posição com 9 pontos e segue para a Liga Europa.

Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorrem em Fevereiro de 2021.

