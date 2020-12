Futebol: Juventus nos oitavos após esmagar FC Barcelona na Liga dos Campeões

Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus, superiorizou-se a Lionel Messi, avançado do FC Barcelona, ao marcar dois tentos no triunfo por 0-3 dos italianos.

A sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus começou na terça-feira 08 de Dezembro. A Juventus carimbou o primeiro lugar derrotando o FC Barcelona por 0-3, numa noite em que ficamos a conhecer todos os apurados e em que o jogo em Paris foi adiado devido a alegadas palavras racistas de um dos árbitros do jogo.

Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Lazio, Juventus, FC Barcelona, RB Leipzig e Paris Saint-Germain, eis os oito clubes apurados definitivamente na terça-feira 08 de Dezembro.

Juventus esmagou FC Barcelona

Os italianos da Juventus foram derrotados em Outubro, em casa, por 0-2 frente aos espanhóis do FC Barcelona, num encontro em que o internacional português Cristiano Ronaldo não jogou.

Desta vez, em Barcelona, os italianos contaram com o avançado luso que acabou por ser decisivo, apontando dois tentos de grande penalidade. O terceiro golo foi marcado pelo médio norte-americano Weston McKennie. Um triunfo expressivo por 0-3 que permitiu aos transalpinos terminarem no primeiro lugar com 15 pontos.

O FC Barcelona, que conta com o avançado argentino Lionel Messi, também acabou com 15 pontos, mas foi derrotado no conjunto dos dois jogos directos entre as equipas. De notar que o avançado hispano-guineense Ansu Fati não participou ao encontro do lado dos ‘blaugranas’.

De referir ainda que neste os ucranianos do Dínamo Kiev acabaram no terceiro lugar com 4 pontos e seguem para a Liga Europa, isto após o triunfo por 1-0 frente aos húngaros do Ferencvaros que terminaram no último lugar com apenas um ponto.

PSG e RB Leipzig apurados para os oitavos

Os germânicos do RB Leipzig venceram por 3-2 os ingleses do Manchester United e carimbaram o passaporte para os oitavos no Grupo H.

O RB Leipzig ocupa o primeiro lugar com 12 pontos, isto enquanto o Manchester United e o Paris Saint-Germain estão no segundo lugar com nove pontos.

Os parisienses têm um jogo a menos visto que o embate frente aos turcos do Istanbul Basaksehir foi suspenso e adiado após alegadas palavras racistas do quarto árbitro contra um elemento da equipa técnica da equipa turca, o camaronês Pierre Achille Webó.

O resultado pouco importa visto que nos duelos entre PSG e Manchester United, os parisienses têm vantagem, tendo perdido em casa por 1-2, mas venceram na Inglaterra por 1-3, o que significa que estarão de qualquer modo à frente dos britânicos.

Se vencerem, os parisienses podem recuperar o primeiro lugar à frente do RB Leipzig visto que nos confrontos directos, eles também têm vantagem.

O Manchester United acaba assim na terceira posição e seguem para a Liga Europa.

No que diz respeito à equipa turca já está eliminada da liga milionária, tendo por enquanto três pontos.

Borussia Dortmund, Lazio, Chelsea e Sevilla apurados

Os germânicos do Borussia Dortmund terminaram na liderança no Grupo F com 13 pontos, isto após o triunfo por 1-2 frente aos russos do Zenit. Os italianos da Lazio acabaram no segundo lugar com 10 pontos, isto após o empate a duas bolas frente aos belgas do Club Brugge. Os belgas ficaram na terceira posição com 8 pontos e seguem para a Liga Europa enquanto os russos do Zenit terminaram no último lugar com um ponto.

No Grupo E, os britânicos do Chelsea terminaram na liderança com 14 pontos, isto após o empate a uma bola frente aos russos do Krasnodar. Os espanhóis do Sevilla acabaram no segundo lugar com 13, isto após o triunfo por 1-3 na deslocação ao terreno dos franceses do Rennes. O terceiro lugar acabou por ficar na posse dos russos do Krasnodar que seguem para a Liga Europa. Os franceses do Rennes terminaram no último lugar com um ponto.

Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorrem em Fevereiro de 2021.

A Liga dos Campeões europeus de futebol.

