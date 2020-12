Liga dos Campeões: Alegadas palavras racistas de árbitro adiam jogo em Paris

O Paris Saint-Germain recebeu os turcos do Istanbul Basaksehir no Parque dos Príncipes num jogo a contar para a sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus, no entanto o jogo não acabou após alegadas palavras racistas do quarto árbitro contra um elemento da equipa técnica da equipa turca.

O encontro entre o Paris Saint-Germain e o Istanbul Basaksehir era suposto ser um jogo de apuramento para os parisienses e de fim de percurso para os turcos que já estavam eliminados da Liga dos Campeões, no entanto nada correu como previsto.

Noite caótica na capital francesa

Após 13 minutos de jogo, e dois amarelos para jogadores da equipa turca, o brasileira Rafael e o turco Mahmut Tekdemir, o banco do Istanbul Basaksehir protestou ao ser assinalada mais uma falta contra os jogadores do clube turco.

Nesse instante, o quarto árbitro avisa o árbitro principal, o romeno Ovidiu Hategan, que tem de expulsar um elemento da equipa técnica. Para designar o treinador-adjunto camaronês Pierre Achille Webó, o quarto árbitro Sebastian Coltescu diz: «O negro que está ali».

A partir desse momento a confusão é total, Pierre Achille Webó acaba por se dirigir para os balneários protestando com os árbitros, questionando porque foi utilizada a palavra ‘negro’.

Os árbitros tentam explicar aos jogadores que Sebastian Coltescu falou em romeno e que ao dizer «Ala negru», não teria nenhum conotação racista.

Com essas supostas explicações, eis o momento em que entra Demba Ba, o avançado senegalês vira-se para o quarto árbitro e questiona-o: «Quando apontas para um jogador branco, não dizes 'este branco'. Então por que é que quando falas num jogador negro tens de dizer 'este negro’?».

A situação é clara para os jogadores do Istanbul Basaksehir e do Paris Saint-Germain: Não há condições para continuar a partida se o quarto arbitro estiver presente, o que leva à saída das quatro linhas dos 22 jogadores. De notar que as duas estrelas do PSG, o brasileiro Neymar e o francês Kylian Mbappé, foram solidárias com os jogadores da equipa turca, aliás Mbappé disse claramente que: «Não vamos jogar com este árbitro presente».

UEFA tenta acalmar jogadores

A UEFA, organismo que gere o futebol europeu, tenta encontrar uma solução para que o jogo recomece. A proposta é enviar o quarto árbitro para o VAR - assistente vídeo-árbitro - e que um arbitro que estivesse na análise dos lances recuperasse o lugar de Sebastian Coltescu. No entanto esta solução não satisfaz as equipas.

Aliás o próprio avançado senegalês Demba Ba propõe que todos os jogadores, de mão dada, entrem dentro das quatro linhas para tentar prosseguir o jogo. No entanto no seio da equipa turca alguns jogadores não querem jogar após este incidente.

Em declarações ao meio de comunicação brasileiro Esporte Interactivo, o defesa canarinho Rafael do Istanbul Basaksehir explicou o que aconteceu: «O quarto árbitro chegou e virou-se para um dos adjuntos da equipa e disse que ele estava a gritar muito. Não sei por que o expulsou. Quer dizer, sei por quê, porque com certeza ele é racista. Ele virou-se para ele e disse: ‘Negro, sai daí. Vai-te embora’ e expulsou-o. Depois o quarto árbitro ficou branco quando toda a gente foi para cima dele. Ele disse mesmo aquilo e saímos de campo. Depois, dois ou três não queriam voltar ao jogo. Então, se dois ou três não querem, não voltamos ao jogo", explicou o internacional brasileiro.

Após quase duas horas de espera, a decisão cai proveniente da UEFA: o jogo é adiado para esta quarta-feira 9 de Dezembro pelas 18h55, hora local, e com… uma nova equipa de arbitragem. A UEFA em comunicado afirma que uma investigação vai ser aberta: «A UEFA está ciente do incidente durante a noite de Liga dos Campeões na partida entre o Paris Saint-Germain e Istambul Basaksehir e irá dar início a uma investigação detalhada. Racismo e qualquer outro tipo de discriminação não têm lugar no futebol», concluiu.

Mundo do futebol reage… E o Presidente turco também

O seleccionador português dos Camarões, António Conceição, reagiu ao que ocorreu em Paris contra o antigo jogador camaronês Pierre Achille Webó: «Não há lugar para o racismo, vindo de seja quem for, na sociedade e no futebol. Um forte abraço para o Pierre Webo e parabéns às duas equipas pela postura e reacção».

A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol - FIFPro - também se mostrou indignada com as imagens vindas de Paris: «Linguagem racista ou discriminatória não tem espaço no nosso desporto. As acções do PSG e do Basaksehir mostram que não o vamos tolerar. Tem de se fazer uma investigação completa. A FIFPRO apoia a solidariedade histórica das duas equipas em resposta aos abusos racistas».

O antigo internacional francês com origens angolanas, Rio Mavuba, aplaudiu a atitude de Demba Ba: «Parabéns Demba Ba por teres mostrado o caminho».

Este incidente com as alegadas palavras racistas do quarto árbitro acabou também por suscitar reacções políticas. Em França, Roxana Maracineanu, ministra com a pasta do desporto francês, aplaudiu a decisão «histórica» dos jogadores perante «uma atitude que julgaram inaceitável».

Quanto ao Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenou estes actos: «Condeno veementemente os acontecimentos racistas contra Pierre Webo, membro da equipa técnica do Basaksehir, e estou convencido que a UEFA tomará as medidas que se impõem. Somos incondicionalmente contra o racismo e a descriminação dentro do desporto e em todos os domínios da vida», concluiu.

O encontro entre as duas equipas vai retomar aos 13 minutos, sendo que o PSG já está apurado para os oitavos-de-final visto que o RB Leipzig venceu por 3-2 o Manchester United, isto enquanto os turcos vão realizar o seu derradeiro jogo nas competições europeias nesta época 2020/2021.

