Presidente Iraniano diz-se disposto a regressar ao Acordo de Viena

Numa declaração televisiva, o Presidente iraniano, Hassan Rohani disse que o seu país está disposto "a qualquer momento" a tornar a respeitar os seus compromissos internacionais no que tange às suas actividades nucleares, compromissos dos quais se desvinculou em 2019, depois de o Presidente americano Donald Trump ter decidido sair em 2018 do acordo que tinha sido concluído entre as grandes potências mundiais e Teerão em 2015 sobre a limitação do seu programa nuclear.

"A qualquer momento, desde que os parceiros internacionais tornem a assumir os seus compromissos, voltaremos também aos nossos" garantiu hoje o Presidente iraniano que desde a eleição do democrata Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos, multiplica os sinais de abertura para regressar ao que ficou estipulado no acordo de Viena em 2015.

Naquela época, a República islâmica tinha concluído com a América de Obama, a França, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a China e a Rússia, um acordo visando limitar o programa nuclear de Teerão em troca de um alívio das sanções internacionais que estrangulavam a sua economia. Este acordo que na altura suscitou muitas esperanças de um apaziguar das tensões entre o Irão e a comunidade internacional, acabou por durar pouco tempo.

Pouco depois de ser eleito, o Presidente americano Donald Trump decidiu sair do acordo, alegando que o Irão não o estava a cumprir. Em resposta, em 2019, o Irão acabou por se desvincular deste tratado, acusando os restantes signatários de nada terem feito para ajudar Teerão a contornar o embargo financeiro entretanto imposto pelos Estados Unidos.

Numa altura em que actualmente a sua economia está de rastos, este país que é o mais flagelado pela pandemia de coronavírus no Médio Oriente com 51 mil mortos e mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, encontra-se para já sem perspectiva de adquirir vacinas devido ao embargo que pesa sobre ele.

Neste contexto, o Presidente iraniano tenta agarrar a ocasião de regressar ao concerto das Nações. Joe Biden diz-se disponível para dialogar mas até ao momento as suas condições são consideradas inaceitáveis por Teerão.

Reeleito em 2017 mas fragilizado por um parlamento que desde Fevereiro deste ano é controlado pelos conservadores, a tarefa do Presidente Hassan Rohani afigura-se complexa.

Quatro dias depois do assassinato no final de Novembro do "pai" do seu programa nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, uma morte atribuída a Israel, a maioria parlamentar conservadora do Irão votou em urgência uma lei que visa acelerar o programa nuclear e ameaça reduzir a cooperação com a Agência Internacional da Energia Atómica. Até ao momento, Hassan Rohani não deu sinais de tencionar promulgar esta lei.

Contudo, chega de Teerão outro sinal considerado "preocupante" pelos parceiros internacionais e nomeadamente pelo aliado russo. O Irão anunciou na segunda-feira a sua intenção de instalar novas centrifugadoras em Natanz, no centro do seu território, o principal ponto de enriquecimento de urânio do país.

