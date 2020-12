Paolo Rossi, antiga estrela do futebol italiano morreu aos 64 anos

O antigo futebolista italiano, Paolo Rossi, que levou a Selecção italiana ao título mundial em 1982, faleceu em Roma na quarta-feira 9 de Dezembro.

O ‘herói’ italiano do Mundial 1982, Paolo Rossi, que deu o título à Selecção italiana, morreu aos 64 anos, vítima de doença incurável, anunciaram os meios de comunicação italianos.

Após a morte da lenda argentina, Diego Maradona, nesta quinta-feira 10 de Dezembro o futebol volta a estar de luto.

Paolo Rossi, que nasceu a 23 de Setembro de 1956, em Prato na Itália, foi o melhor marcador com seis golos do campeonato do mundo de 1982 em Espanha. O maior feito nesse Mundial foi ter eliminado o Brasil por 3-2 com três tentos apontados pelo avançado italiano.

Vencedor do Mundial com a Itália, Paolo Rossi, também venceu nesse ano a Bola de Ouro da revista francesa ‘France Football’.

De notar que Paolo Rossi nem deveria ter participado no Mundial visto que tinha sido suspenso por três anos devido a um caso de apostas em 1980, conhecido como 'Totonero', no entanto após um recurso a suspensão foi reduzida para dois anos e acabou por ser convocado para participar no Campeonato do Mundo que os italianos venceram, derrotando na final a República Federal Alemã - RFA -, por 3-1.

Na sua carreira, em clubes, o italiano arrecadou uma Taça dos Campeões, na temporada 1984/85, uma Taça das Taças, na época 1983/84, e uma Supertaça Europeia, em 1984, com a camisola da Juventus. Nas competições internas, em Itália, venceu dois campeonatos e uma Taça de Itália.

Ao longo da carreira, o ex-avançado passou pela Juventus, Como, Lanerossi Vicenza, Perugia, AC Milan e Hellas Verona, tendo deixado os relvados aos 30 anos.

Paolo Rossi (direita), antigo avançado da Selecção italiana. © STAFF AFP/File

