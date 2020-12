Futebol: Dois clubes portugueses e um francês nos 16 avos da Liga Europa

A sexta e derradeira jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol ficou encerrada na quinta-feira 10 de Dezembro. Benfica, Braga e Lille confirmaram o apuramento para os 16 avos da Liga Europa.

Publicidade Continuar a ler

Já são conhecidas todas as equipas apuradas para os 16 avos da Liga Europa da futebol, prova organizada pela UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Benfica empatou, Braga venceu

O SL Benfica empatou a duas bolas na deslocação ao terreno dos belgas do Standard Liège. Os golos foram apontados para os encarnados pelo avançado brasileiro Everton e pelo médio português Pizzi.

Na tabela classificativa no Grupo D, os escoceses do Rangers terminaram no primeiro lugar com 14 pontos, isto após o triunfo por 0-2 na deslocação ao terreno dos polacos do Lech Poznan. O Benfica acabou no segundo lugar com 12 pontos, à frente dos belgas do Standard Liège com quatro e dos polacos do Lech Poznan com 3 pontos.

O Sporting de Braga venceu em casa os ucranianos do Zorya por 2-0. Os golos bracarenses foram apontados pelo defesa israelita, Joel Hanna, na própria baliza, e pelo avançado português Ricardo Horta.

Na tabela classificativa no Grupo G, o Leicester terminou no primeiro lugar com 13 pontos, isto após o triunfo por 2-0 frente aos gregos do AEK. O Sporting de Braga acabou no segundo lugar também com 13 pontos, mas ficou atrás dos britânicos devido a uma melhor diferença de golos do Leicester nos confrontos directos (4-0 e 3-3). Os ucranianos do Zorya com seis ficaram no terceiro lugar e os gregos do AEK com três pontos terminaram no último lugar.

Ricardo Horta, avançado português, marcou um dos dois tentos no triunfo por 2-0 do Sporting de Braga frente ao Zorya. © LUSA - HUGO DELGADO

Lille continua caminhada, Nice fora das provas europeias

Os franceses do Lille, com o internacional moçambicano Reinildo, perderam por 3-2 na deslocação ao terreno dos escoceses do Celtic. Na classificação no Grupo H, os italianos do AC Milan terminaram na liderança com 13, isto após o triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno dos checos do Sparta Praga. Os gauleses acabaram no segundo lugar com 11 pontos, à frente dos checos do Sparta Praga com 6 e dos escoceses do Celtic com apenas quatro pontos.

Os franceses do Nice, com o internacional português Rony Lopes, perderam por 1-0 na deslocação ao terreno dos israelitas do Hapoel Beer Sheva. Na classificação no Grupo C, os germânicos do Bayer Leverkusen terminaram no primeiro lugar com 15 pontos, isto após o triunfo por 4-0 frente aos checos do Slavia Praga que acabaram no segundo lugar com 12 pontos. O Nice ficou no último lugar com 3 pontos, atrás dos israelitas do Hapoel Beer Sheva que acabaram com 6 pontos.

Eis todas as equipas apuradas para os 16 avos da Liga Europa: AS Roma, Young Boys, Arsenal, Molde, Slavia Praga, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada, PSV, Nápoles, Real Sociedad, Leicester, Sporting de Braga, AC Milan, Lille, Villarreal, Maccabi Tel Aviv, Antuérpia, Tottenham, Dinamo Zagreb, Wolfsberger AC, Hoffenheim e Estrela Vermelha.

A estas equipas temos de adicionar os clubes que terminaram no terceiro lugar na Liga dos Campeões: Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, Ajax, Krasnodar, Club Brugge, Dínamo Kiev e Manchester United.

Os 16 avos-de-final da Liga Europa de futebol decorrem em Fevereiro de 2021.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro