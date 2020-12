Revista Time designa Biden e Harris «Personalidades do ano»

US President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris stand onstage in Wilmington, Delaware on November 7, 2020 after being declared the winners of the election

A revista Time designou, esta quinta-feira, 10 de Dezembro, o Presidente eleito Joe Biden e a vice-presidente eleita Kamala Haris “Personalidades do ano”. A Time sublinhou que a dupla que venceu as eleições nos Estados Unidos enviou uma mensagem forte "mostrando que as forças da empatia são maiores que as fúrias da divisão".

O democrata Joe Biden, que deverá ser investido 46º Presidente dos Estados Unidos em 20 de Janeiro, e Kamala Haris foram os escolhidos da revista Time, deixando para trás outros três finalistas: Donald Trump, o movimento contra as desigualdades raciais desencadeado pela morte do afro-americano George Floyd, no fim de Maio em Minneapolis, e o epidemiologista norte-americano Anthony Fauci e pessoal de saúde exposto ao novo coronavírus.

A capa da revista mostra uma imagem de Biden e Harris de perfil, com o título "mudando a história da América".

A revista Time explicou a escolha num artigo onde lembrou que todos os Presidentes norte-americanos desde Franklin D. Roosevelt foram "em algum momento durante o seu mandato Personalidade do Ano", acrescentando, porém, que esta é a primeira vez que um vice-presidente merece a distinção.

A vice-presidente eleita, Kamala Harris, é "a primeira mulher eleita para o cargo, filha de pai jamaicano e de mãe indiana", recorda a Time que considera que a escolha envia uma mensagem forte, num ano de "luta épica pela justiça racial".

A revista sublinhou ainda que a dupla, que venceu as eleições presidenciais, conquistou o maior número de eleitores de sempre, derrotando Donald Trump por sete milhões de votos e "mostrando que as forças da empatia são maiores que as fúrias da divisão".

Este ano, pela primeira, a revista Time - que já não tem a tem a mesma notoriedade que tinha no século 20 – revelou a escolha de personalidade do ano num programa especial na estação de televisão NBC. A emissão contou com a presença de Bruce Springsteen e as estrelas de K-Pop BTS, nomeado "Artista do Ano" pela revista, com o single "Dynamite”.

No ano passado, Greta Thunberg foi a escolha da revista Time de «Personalidade do Ano». A activista do clima foi a pessoa mais jovem a conquistar o título.

