EUA preparam-se para vacinar contra Covid-19

As primeiras doses da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 começam, este domingo, a ser enviadas para hospitais e outros locais nos Estados Unidos para serem dadas a partir desta segunda-feira. A Covid-19 matou quase 300 mil pessoas neste país, o mais afectado em todo o mundo, e cerca de 1,6 milhões de pessoas no planeta.

Os Estados Unidos ultrapassaram nas últimas 24 horas os 16 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, o valor mais alto no mundo, segundo uma contagem da Universidade John Hopkins. O número de vítimas mortais no país é de quase 300 mil.

Na sexta-feira, os EUA deram luz verde à primeira vacina contra a Covid-19, a vacina da Pfizer e da BioNTech. As primeiras doses vão começar a chegar aos estados esta segunda-feira de manhã e devem ser destinadas para profissionais de saúde e residentes em lares de idosos. Nesta fase inicial, vão ser vacinados cerca de três milhões de americanos e o objectivo é vacinar até 20 milhões de pessoas, no total, até ao final do mês. As doses são enviadas em caixas que garantem a manutenção de uma temperatura a -70°Celsius.

Os Estados Unidos foram o sexto país a aprovar a vacina da Pfizer e da BioNTech, depois do Reino Unido, Canadá, Bahrein, Arábia Saudita e México. A Agência Europeia do Medicamento deverá dar o ser parecer até ao final de Dezembro.

Entretanto, regista-se um aumento significativo de casos de Covid-19 na Itália. Este sábado, o ministro italiano da Saúde, Roberto Speranza, disse estar “preocupado com as duas semanas das férias de Natal”. O presidente do Instituto Superior de Saúde italiano, Silvio Brusaferro, aconselhou “evitar almoços de Natal com dezenas de pessoas à mesa”.

A Alemanha vai fechar as escolas e os comércios considerados “não essenciais” a partir de quarta-feira e até 10 de Janeiro, anunciou a chanceler alemã Angela Merkel. Em causa, o receio que a propagação do vírus se torne incontrolável com o aproximar das férias. O número de novas infecções bateu recordes no país nos últimos dias.

