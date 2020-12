Futebol: Real Madrid venceu dérbi, FC Barcelona regressou aos triunfos

O Real Madrid venceu o Atlético Madrid por 2-0 no dérbi madrileno num jogo a contar para a 13ª jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol, enquanto o FC Barcelona regressou aos triunfos, vencendo por 1-0 o Levante.

A Real Sociedad e o Atlético Madrid partilham a liderança da liga espanhola com 26 pontos, sendo que o Atlético conta com dois jogos em atraso. O Real Madrid, que tem um jogo a menos, ocupa o terceiro lugar com 23 pontos, enquanto o FC Barcelona está na oitava posição com 17 pontos.

Real Madrid superiorizou-se ao Atlético

Os ‘merengues’, a jogarem em casa no Estádio Alfredo Di Stéfano, alcançaram um triunfo importante perante o líder da prova por 2-0.

Os tentos foram apontados pelo médio brasileiro Casemiro e pelo guarda-redes esloveno do Atlético, Jan Oblak, na própria baliza.

É a segunda vitória consecutiva para o Real Madrid, após aquela conquistada frente ao Sevilla por 0-1.

Os ‘merengues’ sobem ao 3° lugar a três pontos dos dois líderes, isto enquanto os ‘colchoneros’ sofreram a primeira derrota nesta temporada 2020/2021.

Lionel Messi, avançado argentino do FC Barcelona, apontou o único golo no triunfo por 1-0 frente ao Levante. © LLUIS GENE AFP

FC Barcelona regressou aos triunfos

O FC Barcelona recebeu e venceu o Levante por 1-0. O único tento da partida foi apontado pelo avançado argentino Lionel Messi.

Após uma derrota por 2-1 frente ao Cádiz, os ‘blaugranas’ tinham de reagir para continuar na luta pelo título espanhol. Com este triunfo, os catalães estão no oitavo lugar com 17 pontos, mas têm dois jogos em atraso.

Na próxima jornada, o Atlético Madrid recebe o Elche, o FC Barcelona recebe o Valência, e o Real Madrid desloca-se ao terreno do Eibar.

