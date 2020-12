Negociações pós-Brexit vão continuar

União Europeia e o Reino Unido vão prosseguir as negociações em busca de um acordo sobre as relações futuras no pós-Brexit, anunciaram hoje a presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico, após uma conversa telefónica.

A União Europeia e o Reino Unido deram mais uma oportunidade às negociações para tentar alcançar um acordo comercial entre os dois blocos. Numa conversa telefónica este domingo, a presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico fizeram um ponto sobre as negociações.

Apesar dos prazos-limites terem sido falhados, Bruxelas e Londres decidiram fazer um esforço adicional nesta fase derradeira, a pouco menos de três semanas para acabar o prazo de transição.

Ambas as partes mandataram as respectivas equipas para continuarem a negociar. Este domingo era o dia apontado como a data-limite para decidir se havia ou não condições para um acordo, Ursula von der Leyen e Boris Johnson decidiram afinal fazer (mais) um “esforço adicional” em busca de um compromisso, sem se comprometerem com novas datas.

Numa declaração conjunta, e transmitida por Ursula von der Leyen numa curta declaração à imprensa sem direito a perguntas, em Bruxelas, os dois dirigentes apontam que, “apesar da exaustão após quase um ano de negociações, e apesar de vários prazos-limite terem sido sucessivamente falhados”, consideram que “é responsável neste momento fazer um esforço adicional”.

Os principais pontos que têm separado os dois blocos nas negociações para um futuro acordo têm a ver com o acesso da União Europeia às águas de pesca britânicas mas também com as regras de concorrência entre as empresas dos 27 e as do Reino Unido.

Na ausência de um acordo, as relações comerciais entre o bloco comunitário e o Reino Unido passam a ser regidas pela Organização Mundial do Comércio, o que implica taxas aduaneiras e de importação e mais controlos alfandegários.

Oiça aqui a reportagem de Vasco Gandra, correspondente da RFI em Bruxelas.

Reportagem de Vasco Gandra

