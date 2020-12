Futebol: PSG defronta FC Barcelona nos oitavos, FC Porto joga frente à Juventus

O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões europeus de futebol decorreu em Nyon, na Suíça. O PSG vai defrontar o FC Barcelona, enquanto o FC Porto vai medir forças com a Juventus.

O Paris Saint-Germain vai novamente defrontar os espanhóis do FC Barcelona nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Recorde-se que os derradeiros confrontos nesta fase da prova acabaram por ser favoráveis aos ‘blaugranas’ em 2017. Os catalães perderam por 4-0 na primeira mão em Paris, mas conseguiram dar a volta e vencer por 6-1 na Catalunha.

Um dos ‘heróis’ dessa ‘remontada’ foi o brasileiro Neymar, que agora actua do lado do Paris Saint-Germain.

O PSG terminou no primeiro lugar no Grupo H e tem desta vez a vantagem de receber a segunda mão dos oitavos, isto enquanto o FC Barcelona acabou no segundo lugar no Grupo G atrás da Juventus, visto que na derradeira jornada os italianos venceram por 0-3 em território catalão com dois tentos do internacional português Cristiano Ronaldo, o grande rival de Lionel Messi, o astro argentino dos ‘blaugranas’.

A primeira mão vai decorrer a 16 de Fevereiro na Catalunha, enquanto a segunda mão será em Paris a 10 de Março de 2021.

Cristiano Ronaldo, avançado português da Juventus. © Josep LAGO AFP

FC Porto mede forças com Cristiano Ronaldo

A única equipa portuguesa ainda em prova, o Futebol Clube do Porto, vai medir forças com os italianos da Juventus onde actua o internacional português Cristiano Ronaldo.

Os 'dragões' nunca venceram os transalpinos. Em 1984, na final da Taça das Taças, os italianos derrotaram os portugueses por 2-1.

Depois foram mais quatro encontros na Liga dos Campeões: um empate sem golos e uma derrota para os portuenses por 3-1 em 2001, bem como duas derrotas nos oitavos em 2017 por 2-0 e 1-0.

O FC Porto vai tentar inverter esta tendência. A primeira mão decorre a 17 de Fevereiro na cidade Invicta, enquanto a segunda será em Turim a 9 de Março.

Eis todos os jogos dos oitavos:

Atalanta-Real Madrid

Sevilla-Borussia Dortmund

FC Barcelona-PSG

FC Porto-Juventus

RB Leipzig-Liverpool

Atlético Madrid-Chelsea

Lazio-Bayern Munique

