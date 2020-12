Futebol: Real Madrid chega à liderança na Liga Espanhola

Karim Benzema apontou dois golos no triunfo do Real Madrid por 3-1 frente ao Athletic Bilbao.

O Real Madrid venceu por 3-1 o Athletic Bilbao num jogo a contar para a 19ª jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol. Um triunfo que permite aos madrilenos chegar ao primeiro lugar.

Real Madrid, Atlético Madrid e Real Sociedad, estes clubes lideram a Liga espanhola de futebol com 26 pontos.

Madrilenos derrotaram bascos

Em jogo antecipado da 19ª jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol, devido à Supertaça que vai decorrer em Janeiro, o Real Madrid recebeu e venceu por 3-1 o Athletic Bilbao em casa no Estádio Alfredo Di Stéfano.

O encontro não foi fácil para os madrilenos, isto apesar dos bascos terem ficado reduzidos a dez elementos após a expulsão do médio espanhol Raúl Garcia aos 13 minutos de jogo.

A onze contra dez, os pupilos do treinador francês Zinedine Zidane apenas abriram o marcador em cima do minuto 45 com um tento do médio alemão Toni Kroos.

Quando tudo parecia encaminhado para um triunfo madrileno, os bascos empataram com um golo marcado pelo defesa espanhol Ander Capa.

O jogo ficou decidido com dois tentos apontados pelo avançado francês Karim Benzema. Os ‘merengues’ acabaram por vencer por 3-1 os bascos.

Na tabela classificativa, o Real Madrid, a Real Sociedad e o Atlético Madrid, sendo que este último tem dois jogos em atraso, lideram a Liga espanhola com 26 pontos.

O Athletic Bilbao está na 14ª posição com 14 pontos em 13 jogos disputados.

Nesta quarta-feira 16 de Dezembro, o FC Barcelona, que ocupa o 8° lugar com 17 pontos, recebe a Real Sociedad num jogo também antecipado da 19ª jornada.

Recorde-se que a Supertaça espanhola decorre em Janeiro de 2021, num torneio que conta com quatro equipas: Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Bilbao e Real Sociedad.

