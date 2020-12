António Costa cancela visitas a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau

O primeiro-ministro português cancelou as suas visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, entre sexta-feira e domingo, depois de ter estado esta quarta-feira com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo ao novo coronavírus.

Além das deslocações oficiais, o primeiro-ministro português cancelou toda a agenda pública que implique uma presença física, em dia de Conselho de Ministros e reunião sobre o plano de vacinação.

Em isolamento profiláctico, o primeiro-ministro português decidiu cancelar as deslocações oficiais que tinha agendadas para 18 a 20 de Dezembro, face ao resultado positivo do teste que diagnosticou Covid-19 ao Presidente francês, Emmanuel Macron, com quem esteve reunido esta quarta-feira.

"Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês Emmanuel Macron, com quem esteve ontem no Palácio do Eliseu, o primeiro-ministro encontra-se em isolamento profiláctico preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde", informou o gabinete do líder do governo português.

O primeiro-ministro português, António Costa, fez esta manhã um teste ao novo coronavírus que já estava marcado há vários dias antes de partir para as visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e à Guiné-Bissau.

Num comunicado emitido pelo gabinete de António Costa é informado que "o primeiro-ministro decidiu cancelar essa deslocação, bem como toda a agenda pública que implique a sua presença física. Mantém toda a actividade executiva e a agenda de trabalho, que realizará à distância." O comunicado revela também que o primeiro-ministro português "não apresenta quaisquer sintomas".

